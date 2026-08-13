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Посол РФ назвал демарш Японии из-за поездки Путина на Итуруп необоснованным

Острова являются неотъемлемой частью России
Ведомости

Посол России в Японии Николай Ноздрев был приглашен в МИД Японии, где глава ведомства Тосимицу Мотэги заявил протест в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп. Российский дипломат в ответ назвал демарш необоснованным и заявил, что южные Курилы являются неотъемлемой частью РФ.

«В ответ на необоснованный демарш глава дипмиссии разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях. Их принадлежность сомнению не подлежит», – говорится в заявлении посольства. В диппредставительстве также подчеркнули, что поездки президента РФ по территории страны, в том числе и на Курилы, не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами.

Путин впервые лично посетил Курильские острова. Первым пунктом президентской программы стало посещение рыбоперерабатывающего комплекса на Итурупе – крупнейшем острове Курильской гряды.

Япония продолжает претендовать на четыре острова южной части Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. В январе 2024 г. Путин пообещал посетить Курильские острова, отметив необходимость развития туристического кластера на этой территории. Тогда правительство Японии заявило, что будет следить за ситуацией и реагировать «соответствующим образом». В июле 2024 г. МИД Японии уже выражал протест в связи с поездкой на Итуруп вице-премьера Юрия Трутнева.

Как прошел первый визит Владимира Путина на Курилы
13 августа президент России Владимир Путин в первый раз посетил курильский остров Итуруп. В Восточной и Южной Азии его визит стал новостью номер один: о нем сообщали с пометкой «молния». Что делал президент России на острове Итуруп – в галерее «Ведомостей».
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13 августа президент России Владимир Путин в первый раз посетил курильский остров Итуруп. В Восточной и Южной Азии его визит стал новостью номер один: о нем сообщали с пометкой «молния». Что делал президент России на острове Итуруп – в галерее «Ведомостей». / Гавриил Григоров / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

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