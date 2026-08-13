Посол РФ назвал демарш Японии из-за поездки Путина на Итуруп необоснованным

Япония продолжает претендовать на четыре острова южной части Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. В январе 2024 г. Путин пообещал посетить Курильские острова, отметив необходимость развития туристического кластера на этой территории. Тогда правительство Японии заявило, что будет следить за ситуацией и реагировать «соответствующим образом». В июле 2024 г. МИД Японии уже выражал протест в связи с поездкой на Итуруп вице-премьера Юрия Трутнева.