Посол РФ назвал демарш Японии из-за поездки Путина на Итуруп необоснованным

Посол РФ назвал демарш Японии из-за поездки Путина на Итуруп необоснованнымОстрова являются неотъемлемой частью России
Посол России в Японии Николай Ноздрев был приглашен в МИД Японии, где глава ведомства Тосимицу Мотэги заявил протест в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп. Российский дипломат в ответ назвал демарш необоснованным и заявил, что южные Курилы являются неотъемлемой частью РФ.
«В ответ на необоснованный демарш глава дипмиссии разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях. Их принадлежность сомнению не подлежит», – говорится в заявлении посольства. В диппредставительстве также подчеркнули, что поездки президента РФ по территории страны, в том числе и на Курилы, не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами.
Путин впервые лично посетил Курильские острова. Первым пунктом президентской программы стало посещение рыбоперерабатывающего комплекса на Итурупе – крупнейшем острове Курильской гряды.
Япония продолжает претендовать на четыре острова южной части Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. В январе 2024 г. Путин пообещал посетить Курильские острова, отметив необходимость развития туристического кластера на этой территории. Тогда правительство Японии заявило, что будет следить за ситуацией и реагировать «соответствующим образом». В июле 2024 г. МИД Японии уже выражал протест в связи с поездкой на Итуруп вице-премьера Юрия Трутнева.