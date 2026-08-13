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МИД Японии вызвал посла России из-за посещения Путиным Курил

Президент на острове Итуруп пообщался с жителями, осмотрел школу и больницу
Ведомости

Япония вызвала российского посла в связи с визитом президента России Владимира Путина на Курильские острова. Об этом сообщает Kyodo.

«Япония вызывает российского посланника в связи с визитом Путина на цепь спорных островов», – указано в сообщении.

В ходе поездки в Сахалинскую область Путин посетил курильский остров Итуруп. Там российский лидер побывал на рыбоперерабатывающем предприятии «Ясный», пообщался с сотрудниками и попробовал икру. Путин таже посетил Курильскую ЦРБ и школу.

МИД Японии выразил протест из-за посещения Путиным Итурупа. Токио считает Итуруп вместе с тремя другими островами Южных Курил своими территориями. По итогам Второй мировой войны эти земли были включены в состав СССР. Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.

Как прошел первый визит Владимира Путина на Курилы
13 августа президент России Владимир Путин в первый раз посетил курильский остров Итуруп. В Восточной и Южной Азии его визит стал новостью номер один: о нем сообщали с пометкой «молния». Что делал президент России на острове Итуруп – в галерее «Ведомостей».
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13 августа президент России Владимир Путин в первый раз посетил курильский остров Итуруп. В Восточной и Южной Азии его визит стал новостью номер один: о нем сообщали с пометкой «молния». Что делал президент России на острове Итуруп – в галерее «Ведомостей». / Гавриил Григоров / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

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