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МИД Японии выразил России протест из-за поездки Трутнева на Итуруп

Ведомости

Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в связи с посещением острова Итуруп зампредседателя правительства – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым, cообщает Nikkei.

В японском МИДе подчеркнули, что визит заместителей премьер-министра и других лиц на Курильские острова «несовместим с позицией японского правительства и является неприемлемым».

12 июля правительство России сообщало, что Трутнев в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область провел на острове Итуруп совещание о текущем развитии ТОР «Курилы», режима «Курильские острова Российской Федерации». Зампредседателя правительства поручил подготовить программу развития туристической привлекательности Курильских островов и разработать механизм субсидирования доставки строительных материалов на Курильские острова – по аналогии с механизмом субсидирования каботажных перевозок по СМП.

В этот же день Россия решила приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Как сообщили в МИД РФ, Япония запросила информацию в связи с «отключением света» на маяке острова Сигнальный. От российской стороны «потребовали» возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, уточнили в министерстве. Решение было принято «в интересах предотвращения возможных инцидентов».

СССР и Япония не заключили мирный договор из-за спора о Южных Курилах после Второй мировой войны. Документ до сих пор не подписан. В Токио убеждены, что имеют право на четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора.

В октябре 2023 г. премьер-министр Японии Фумио Кисида снова заявил о приверженности Токио курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. В МИД России указали на невозможность диалога с Японией из-за ее «откровенно враждебного курса» в отношении РФ.

11 января президент России Владимир Путин пообещал посетить Курильские острова, отметив необходимость развития туристического кластера на этой территории. В ответ на это правительство Японии заявило, что будет следить за ситуацией и реагировать «соответствующим образом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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