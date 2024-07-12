МИД Японии выразил России протест из-за поездки Трутнева на Итуруп

СССР и Япония не заключили мирный договор из-за спора о Южных Курилах после Второй мировой войны. Документ до сих пор не подписан. В Токио убеждены, что имеют право на четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора.