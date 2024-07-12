МИД Японии выразил России протест из-за поездки Трутнева на Итуруп
Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в связи с посещением острова Итуруп зампредседателя правительства – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым, cообщает Nikkei.
В японском МИДе подчеркнули, что визит заместителей премьер-министра и других лиц на Курильские острова «несовместим с позицией японского правительства и является неприемлемым».
12 июля правительство России сообщало, что Трутнев в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область провел на острове Итуруп совещание о текущем развитии ТОР «Курилы», режима «Курильские острова Российской Федерации». Зампредседателя правительства поручил подготовить программу развития туристической привлекательности Курильских островов и разработать механизм субсидирования доставки строительных материалов на Курильские острова – по аналогии с механизмом субсидирования каботажных перевозок по СМП.
В этот же день Россия решила приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Как сообщили в МИД РФ, Япония запросила информацию в связи с «отключением света» на маяке острова Сигнальный. От российской стороны «потребовали» возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, уточнили в министерстве. Решение было принято «в интересах предотвращения возможных инцидентов».
СССР и Япония не заключили мирный договор из-за спора о Южных Курилах после Второй мировой войны. Документ до сих пор не подписан. В Токио убеждены, что имеют право на четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора.
В октябре 2023 г. премьер-министр Японии Фумио Кисида снова заявил о приверженности Токио курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. В МИД России указали на невозможность диалога с Японией из-за ее «откровенно враждебного курса» в отношении РФ.
11 января президент России Владимир Путин пообещал посетить Курильские острова, отметив необходимость развития туристического кластера на этой территории. В ответ на это правительство Японии заявило, что будет следить за ситуацией и реагировать «соответствующим образом».