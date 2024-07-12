Россия с 15 июля приостановит японский промысел в районе Курил

В марте 2024 г. посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что российско-японским отношениям нанесен такой ущерб, от которого они уже не смогут оправиться полностью. Сложившуюся ситуацию он назвал «точкой невозврата». По его словам, отношения двух стран находятся «на самом низком уровне за весь послевоенный период» из-за шагов, предпринимаемых Токио.