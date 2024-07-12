Россия с 15 июля приостановит японский промысел в районе Курил
Российская сторона приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Об этом сообщает МИД РФ.
В ведомстве уточнили, что Япония запросила информацию в связи с «отключением света» на маяке острова Сигнальный.
«От российской стороны «потребовали» возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты», – пояснили в министерстве.
Решение о приостановке промысла принято «в интересах предотвращения возможных инцидентов».
В марте 2024 г. посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что российско-японским отношениям нанесен такой ущерб, от которого они уже не смогут оправиться полностью. Сложившуюся ситуацию он назвал «точкой невозврата». По его словам, отношения двух стран находятся «на самом низком уровне за весь послевоенный период» из-за шагов, предпринимаемых Токио.
23 мая директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева заявила, что Россия не намерена выступать инициатором контактов с Японией в текущей ситуации. Воробьева отметила, что российско-японские отношения продолжают ухудшаться. Она заявила, что возвращение к нормальному диалогу двух стран невозможно без реальных шагов правительства премьер-министра Фумио Кисиды по отказу от антироссийской политики.