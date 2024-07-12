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Россия с 15 июля приостановит японский промысел в районе Курил

Ведомости

Российская сторона приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Об этом сообщает МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что Япония запросила информацию в связи с «отключением света» на маяке острова Сигнальный.

«От российской стороны «потребовали» возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты», – пояснили в министерстве.

Решение о приостановке промысла принято «в интересах предотвращения возможных инцидентов».

В марте 2024 г. посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что российско-японским отношениям нанесен такой ущерб, от которого они уже не смогут оправиться полностью. Сложившуюся ситуацию он назвал «точкой невозврата». По его словам, отношения двух стран находятся «на самом низком уровне за весь послевоенный период» из-за шагов, предпринимаемых Токио.

23 мая директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева заявила, что Россия не намерена выступать инициатором контактов с Японией в текущей ситуации. Воробьева отметила, что российско-японские отношения продолжают ухудшаться. Она заявила, что возвращение к нормальному диалогу двух стран невозможно без реальных шагов правительства премьер-министра Фумио Кисиды по отказу от антироссийской политики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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