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Главная / Общество /

«Интурист»: россияне не отменяют поездки на фоне протестов во Франции

Анна Виноградова

Туроператор «Интурист» не фиксирует отмен бронирований и возвратов путевок на фоне массовых протестов во Франции. Обращений от туристов, связанных с беспорядками, также не поступало, сообщили в компании Российскому союзу туриндустрии (РСТ).

«Поездки в Европу обычно планируют заранее: глубина бронирования может достигать полугода», – пояснила директор по связям с общественностью «Интуриста», эксперт РСТ Дарья Домостроева. По ее словам, длительное оформление шенгенских виз также снижает вероятность отказа от уже запланированных поездок. Экскурсионные программы проходят в штатном режиме.

Посольство России во Франции предупредило о массовых акциях, запланированных на 24 октября и 5 ноября. Дипломаты рекомендовали россиянам учитывать обстановку при планировании маршрутов и избегать мест проведения демонстраций. В РСТ также посоветовали туристам следить за сообщениями местных властей.

19 октября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об отсутствии жалоб от российских туристов из-за протестов во Франции. При этом число заявок на размещение и туры в страну сократилось примерно на 7,5% в годовом выражении. Отмен поездок на новогодние даты не фиксировалось.

Миллионы убытков и тысячи задержанных: последствия протестов во Франции
Во Франции после волны беспорядков в минувшие выходные было задержано свыше 2300 человек, сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2. В ходе столкновений пострадали более 600 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных служб, отметил глава МВД Лоран Нуньес. Премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о введении частичного комендантского часа с вечера 19 октября – в первую очередь для защиты торговых объектов. Ущерб от погромов оценивается в несколько сотен миллионов евро.
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Во Франции после волны беспорядков в минувшие выходные было задержано свыше 2300 человек, сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2. В ходе столкновений пострадали более 600 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных служб, отметил глава МВД Лоран Нуньес. Премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о введении частичного комендантского часа с вечера 19 октября – в первую очередь для защиты торговых объектов. Ущерб от погромов оценивается в несколько сотен миллионов евро. / Sipa USA / ТАСС

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