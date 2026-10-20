«Интурист»: россияне не отменяют поездки на фоне протестов во Франции
Туроператор «Интурист» не фиксирует отмен бронирований и возвратов путевок на фоне массовых протестов во Франции. Обращений от туристов, связанных с беспорядками, также не поступало, сообщили в компании Российскому союзу туриндустрии (РСТ).
«Поездки в Европу обычно планируют заранее: глубина бронирования может достигать полугода», – пояснила директор по связям с общественностью «Интуриста», эксперт РСТ Дарья Домостроева. По ее словам, длительное оформление шенгенских виз также снижает вероятность отказа от уже запланированных поездок. Экскурсионные программы проходят в штатном режиме.
Посольство России во Франции предупредило о массовых акциях, запланированных на 24 октября и 5 ноября. Дипломаты рекомендовали россиянам учитывать обстановку при планировании маршрутов и избегать мест проведения демонстраций. В РСТ также посоветовали туристам следить за сообщениями местных властей.
19 октября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об отсутствии жалоб от российских туристов из-за протестов во Франции. При этом число заявок на размещение и туры в страну сократилось примерно на 7,5% в годовом выражении. Отмен поездок на новогодние даты не фиксировалось.