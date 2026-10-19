АТОР не получала жалоб от российских туристов на фоне протестов во Франции
Российские туристы во Франции пока не обращались к туроператорам за помощью из-за протестных акций. При этом путешественникам, находящимся в крупных французских городах, рекомендуют перенести экскурсии с выходных на будни из-за риска новых беспорядков. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным организации, от туристов и их турагентов не поступало запросов на помощь или аннуляцию предстоящих поездок. Некоторые клиенты туроператора «Русский экспресс» в минувшие выходные посетили концерт Селин Дион в Париже. В АТОР пояснили, что протестные акции во Франции чаще проходят по субботам и воскресеньям. Поэтому путешественникам советуют учитывать возможные ограничения и планировать экскурсионную программу на будние дни.
Одновременно туроператоры отмечают снижение интереса к поездкам во Францию. Количество заявок на размещение и туры в страну сократилось примерно на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом отмен поездок на новогодние даты не фиксируется – такая же ситуация наблюдается и по Италии.
По данным АТОР, Франция и Италия остаются наиболее востребованными европейскими направлениями на новогодние каникулы. Третье место по популярности занимает Венгрия. В ассоциации также отметили, что общий поток российских туристов в Европу остается небольшим в абсолютных показателях.
19 октября министр юстиции Франции Жеральд Дарманен сообщил, что после волны беспорядков полиция задержала более 2300 человек. Глава МВД Лоран Нуньес добавил, что в ходе столкновений пострадали более 600 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных служб. Ущерб от погромов оценивается в несколько сотен миллионов евро. В тот же день премьер-министр страны Себастьян Лекорню принял решение ввести комендантский час в некоторых городах страны.
Позже стало известно, что студенты заблокировали доступ в Лувр. По словам источников газеты Le Parisien, данной акцией протестующие хотели выразить «свою поддержку» движению старшеклассников и осудить «полицейские репрессии». По словам студентов, протест также направлен на «борьбу за право учиться, работать и жить свободно, в хороших условиях».