АТОР не получала жалоб от российских туристов на фоне протестов во Франции

По данным организации, от туристов и их турагентов не поступало запросов на помощь или аннуляцию предстоящих поездок. Некоторые клиенты туроператора «Русский экспресс» в минувшие выходные посетили концерт Селин Дион в Париже. В АТОР пояснили, что протестные акции во Франции чаще проходят по субботам и воскресеньям. Поэтому путешественникам советуют учитывать возможные ограничения и планировать экскурсионную программу на будние дни.