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Протестующие заблокировали доступ в Лувр

Анна Суслова
Christophe Ena / AP
Christophe Ena / AP

Студенты заблокировали доступ в Лувр на фоне протестов во Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на руководство музея и два профсоюза. Музей не смог открыть свои двери в привычном режиме (в 9 часов утра).

«Мы с гордостью заявляем, что блокируем крупнейший в мире музей», – было написано на одной из листовок, висевшей недалеко от Лувра.

По словам источников газеты, данной акцией протестующие хотели выразить «свою поддержку» движению старшеклассников и осудить «полицейские репрессии». По словам студентов, протест также направлен на «борьбу за право учиться, работать и жить свободно, в хороших условиях».

Руководство музея отметило, что в акции протеста участвуют студенты Школы Лувра (высшее учебное заведение), а сам музей «используется как эхо-камера».

19 октября министр юстиции Франции Жеральд Дарманен сообщил, что после волны беспорядков полиция задержала более 2300 человек. Глава МВД Лоран Нуньес добавил, что в ходе столкновений пострадали более 600 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных служб. Ущерб от погромов оценивается в несколько сотен миллионов евро.

В тот же день премьер-министр страны Себастьян Лекорню принял решение ввести комендантский час в некоторых городах страны.

18 октября президент Франции Эммануэль Макрон назвал участников протестов группировками ультралевых, к которым присоединились многочисленные уголовники. «Это нельзя ничем объяснить или оправдать. Мы все чувствуем гнев и стыд», – отметил глава государства.

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