Госдеп США ограничил выдачу виз ответственным за закон об иноагентах в Грузии
Госдеп США объявил об ограничении выдачи виз для граждан Грузии, ответственных за принятие закона об иноагентах. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
США вводят санкции против лиц, которые, по мнению Вашингтона, ответственны «за подрыв демократии» в Грузии. Ограничения касаются и членов их семей. Уточняется, что речь также идет об ответственных за подавление протестов в Грузии.
Блинкен предупредили, что санкции также могут быть введены против «любого, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии», в том числе в связи с осенними выборами в республике. Члены их семей также могут попасть под ограничения.
Госсекретарь США выразил надежду, что власти Грузии все же пересмотрят решение о принятии закона. Он добавил, что Вашингтон при принятии собственных решений будет иметь в виду действия Грузии.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты в стране и неодобрение США и стран ЕС. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон. Она заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам. Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили отмечал, что правительство сможет преодолеть вето Зурабишвили.