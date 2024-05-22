СМИ: Еврокомиссия может осенью не подтвердить Грузии статус кандидата в ЕС

14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии заявляло, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. На фоне принятия документа в Тбилиси прошли массовые протесты. Противники инициативы опасаются, что она даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.