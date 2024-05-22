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СМИ: Еврокомиссия может осенью не подтвердить Грузии статус кандидата в ЕС

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) осенью может заявить Грузии, что она не будет подтверждать статус страны-кандидата, это произойдет в том случае, если Тбилиси решит не отзывать законопроект об иноагентах. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС пишет издание Foreign Policy.

Собеседник издания называет такой исход «наиболее вероятным сценарием».

«В октябре, если законопроект не будет отозван, Европейская комиссия сообщит правительству Грузии, что не будет подтверждать статус страны-кандидата, когда оно опубликует свой законопроект», – приводит Foreign Policy слова чиновника.

Министры иностранных дел ЕС обсудят «ближе к концу мая» возможную реакцию блока на законопроект, говорится в материале.

14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии заявляло, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. На фоне принятия документа в Тбилиси прошли массовые протесты. Противники инициативы опасаются, что она даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.

О том, что Евросоюз заморозит заявку Грузии на членство в Евросоюзе в случае принятия законопроекта, писала британская газета Financial Times (FT).

В начале ноября 2023 г. ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС с выполнением девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 8 сентября заявил, что Грузии нужно выполнить девять из 12 условий для получения статуса кандидата, в том числе страна должна провести реформы в сферах верховенства закона, свободы СМИ, прав человека. В декабре республике предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, сообщил позднее председатель Евросовета Шарль Мишель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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