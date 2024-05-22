СМИ: Еврокомиссия может осенью не подтвердить Грузии статус кандидата в ЕС
Европейская комиссия (ЕК) осенью может заявить Грузии, что она не будет подтверждать статус страны-кандидата, это произойдет в том случае, если Тбилиси решит не отзывать законопроект об иноагентах. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС пишет издание Foreign Policy.
Собеседник издания называет такой исход «наиболее вероятным сценарием».
«В октябре, если законопроект не будет отозван, Европейская комиссия сообщит правительству Грузии, что не будет подтверждать статус страны-кандидата, когда оно опубликует свой законопроект», – приводит Foreign Policy слова чиновника.
Министры иностранных дел ЕС обсудят «ближе к концу мая» возможную реакцию блока на законопроект, говорится в материале.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии заявляло, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. На фоне принятия документа в Тбилиси прошли массовые протесты. Противники инициативы опасаются, что она даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.
О том, что Евросоюз заморозит заявку Грузии на членство в Евросоюзе в случае принятия законопроекта, писала британская газета Financial Times (FT).
В начале ноября 2023 г. ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС с выполнением девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 8 сентября заявил, что Грузии нужно выполнить девять из 12 условий для получения статуса кандидата, в том числе страна должна провести реформы в сферах верховенства закона, свободы СМИ, прав человека. В декабре республике предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, сообщил позднее председатель Евросовета Шарль Мишель.