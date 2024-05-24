Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии

14 мая парламент Грузии на фоне протестов в стране и несмотря на неодобрение США и стран Евросоюза утвердил законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении. В Белом доме пообещали пересмотреть отношения с республикой в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.