Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии
Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Грузии 27 мая, заявил Петер Стано – представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Об этом пишет «Интерфакс».
По словам Стано, от дальнейшего развития событий, касающихся закона «О прозрачности иностранного влияния», зависят будущие отношения Грузии и Евросоюза
«Грузинское правительство представило кандидатуру своей страны на вступление в ЕС. А процесс вступления требует, чтобы соблюдались некоторые критерии», – пояснил Стано.
Парламент Грузии 27 мая запустит процедуру преодоления вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на принятый закон об иностранных агентах («О прозрачности иностранного влияния»).
14 мая парламент Грузии на фоне протестов в стране и несмотря на неодобрение США и стран Евросоюза утвердил законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении. В Белом доме пообещали пересмотреть отношения с республикой в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.
18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон об иноагентах. Она заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам. 20 мая председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что правительство сможет преодолеть вето Зурабишвили.