Ozon потратит более 10 млрд рублей на поддержку владельцев ПВЗ
Ozon в 2026 г. намерен направить более 10 млрд руб. на финансовую поддержку владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
За девять месяцев маркетплейс уже выплатил бизнесу порядка 7,5 млн руб.
Финансовую поддержку может получить любой предприниматель, который решит открыть ПВЗ Ozon. Размер выплаты для одного пункта зависит от города и локации, ведь они влияют на стоимость аренды и прочие расходы агента. В маркетплейсе заявили, что сумма поддержки для одного ПВЗ за весь период может достигать 5,28 млн руб.
«Мы поддерживаем партнеров в первые 12 месяцев работы, а для некоторых пунктов поддержка работает бессрочно», – пояснили в компании.
19 октября стало известно, что с 1 декабря Ozon вводит агентский платеж для владельцев ПВЗ. В компании пояснили: между владельцем ПВЗ и Ozon заключен агентский договор, партнеры зарабатывают на площадке. Размер платы не будет превышать 1% от вознаграждения владельца за заказы. Для точек, которые работают меньше года, плата составит 1 руб.
7 сентября представитель Ozon сообщил «Ведомостям», что по итогам первых семи месяцев суммарный расход продавца на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи товаров. При этом 25 000 продавцов заплатили менее 15%. В расходах учтен обязательный платеж продавца за представление товаров на витрине и дополнительные услуги, такие как логистика, продвижение и другие.