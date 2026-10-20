Ozon потратит более 10 млрд рублей на поддержку владельцев ПВЗ

Финансовую поддержку может получить любой предприниматель, который решит открыть ПВЗ Ozon. Размер выплаты для одного пункта зависит от города и локации, ведь они влияют на стоимость аренды и прочие расходы агента. В маркетплейсе заявили, что сумма поддержки для одного ПВЗ за весь период может достигать 5,28 млн руб.