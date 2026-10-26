Арагчи в колонке «Ведомостей» связал протесты ЕС с нестабильностью энергорынков
Геополитическая напряженность и перебои с поставками энергоресурсов сказываются на мировой экономике, в том числе способствуют росту цен на топливо и протестной активности в европейских странах. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в авторской колонке для «Ведомостей».
«Любое нарушение и конфронтация влекут за собой последствия, выходящие далеко за пределы нашего региона, и влияют на энергетическую безопасность, стабильность рынка и экономические интересы производителей и потребителей по всему миру», – отметил он.
По словам Арагчи, военные действия США и Израиля против Ирана, а также сохраняющиеся военные угрозы привели к закрытию Ормузского пролива и нарушению глобальных поставок газа, особенно в азиатские страны. Министр также обратил внимание на резкое подорожание газа в Европе и снижение запасов топлива по сравнению с прошлым годом накануне зимнего сезона.
Для уменьшения последствий геополитических кризисов Арагчи призвал страны – производители энергоресурсов укреплять диалог, диверсифицировать маршруты поставок и обеспечивать защиту критически важной инфраструктуры. Он также выступил за создание практических механизмов, способных смягчить влияние международной напряженности на энергетические рынки.
По данным торгов на бирже ICE Futures на 23 октября, ноябрьские фьючерсы на газ на хабе TTF в моменте подорожали до 93,14 евро за МВтч. Последний раз такая цена была зафиксирована в конце ноября 2022 г. Контракты подорожали на 3,4% за день. За неделю европейский газ набрал 6,32% цены, а за месяц – 29,26%.
По данным Евростата, в сентябре цены на топливо и ГСМ в Евросоюзе выросли на 31,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены растут третий месяц подряд. В июле они увеличились на 16,9%, а в августе – на 23,8%. В сентябре наибольший годовой рост цен зафиксирован в Болгарии (42,2%), Эстонии (40,6%) и Литве (40,2%). Показатель составил выше 30% в еще 12 странах ЕС. Стоимость бензина выросла на 6,7% в сравнении с августом, а дизеля – на 5,9%. С повышением цен столкнулись 26 стран Евросоюза.