«Бюро 1440» проведет испытания спутниковой связи в Белоруссии

Тестирование пройдет совместно с белорусским спутниковым оператором «Белинтерсат». Компания также ведет переговоры о сотрудничестве с другими странами. Как отметил Шелобков, система изначально проектируется для глобального покрытия, что позволит развивать международное направление бизнеса. Конкретные договоренности с зарубежными партнерами пока находятся на стадии подготовки.