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Главная / Технологии /

«Бюро 1440» проведет испытания спутниковой связи в Белоруссии

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») планирует в ближайшие недели начать испытания сервиса низкоорбитальной спутниковой связи в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков.

«В ближайшие недели мы с «Белинтерсатом» начнем тестирование для проверки работоспособности сервиса с территории Республики Беларусь», – заявил Шелобков.

Тестирование пройдет совместно с белорусским спутниковым оператором «Белинтерсат». Компания также ведет переговоры о сотрудничестве с другими странами. Как отметил Шелобков, система изначально проектируется для глобального покрытия, что позволит развивать международное направление бизнеса. Конкретные договоренности с зарубежными партнерами пока находятся на стадии подготовки.

В мае «Бюро 1440» договорилась о сотрудничестве с национальным спутниковым оператором Белоруссии «Белинтерсат». Стороны подписали соглашение на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» состоялся 23 марта. Космические аппараты были разработаны на базе собственной платформы компании. 

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