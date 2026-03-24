Спутники связи низкоорбитальной группировки «Рассвет» выведены на орбиту

В марте 2025 г. замгубернатора Ненецкого автономного округа – руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО Антон Лебедев заявлял, что в 2026 г. «Бюро 1440» запустит в Ненецком автономном округе (НАО) пилотный проект по обеспечению связью с низкоорбитальных спутников. Он говорил, что помимо НАО низкоорбитальные спутники также будут тестировать еще в паре регионов.