Спутники связи низкоорбитальной группировки «Рассвет» выведены на орбиту
Первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» (входит в ИКС Холдинг) состоялся 23 марта. Об этом говорится в сообщении компании.
Запуск был произведен в 20:24 мск. Спутники успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя «Союз-2.1б» и взяты под управление Центра управления полетами компании «Бюро 1440». После завершения проверки и запуска бортовых систем они начнут движение к целевой орбите.
Космические аппараты были разработаны на базе собственной платформы компании. Они интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, а также терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск осуществлен с применением системы отделения собственной разработки.
По словам гендиректора ИКС Холдинга Алексея Шелобкова, запуск первых аппаратов целевой группировки означает переход от экспериментов к созданию сервиса связи.
«Впереди – этап развертывания группировки, который потребует десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите», – сказал он.
Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки – 2027 г. В общей сложности для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту выведут свыше 250 космических аппаратов. Аппараты нового поколения учитывают результаты экспериментальных миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2», но по ключевым характеристикам превосходят их.
В марте 2025 г. замгубернатора Ненецкого автономного округа – руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО Антон Лебедев заявлял, что в 2026 г. «Бюро 1440» запустит в Ненецком автономном округе (НАО) пилотный проект по обеспечению связью с низкоорбитальных спутников. Он говорил, что помимо НАО низкоорбитальные спутники также будут тестировать еще в паре регионов.