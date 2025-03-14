Российский аналог Starlink протестирует связь в Арктике

Российский аналог Starlink протестирует связь в АрктикеИз-за сложного ландшафта и погодных условий спутниковая связь с низкой орбиты должна быть эффективнее наземной
В 2026 г. российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») запустит в Ненецком автономном округе (НАО) пилотный проект по обеспечению связью с низкоорбитальных спутников. Об этом рассказал заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО Антон Лебедев на XVI международной конференции TransNet группы компаний ComNews 13 марта.
Компания и власти уже обменялись всеми техническими деталями проекта, заверил Лебедев. Помимо НАО низкоорбитальные спутники также будут тестировать еще в паре регионов, добавил он. По его словам, обеспечение связью с низкоорбитальных спутников будет в разы дешевле, чем при обеспечении связью с геостационарной орбиты. Но конкретные параметры проекта замгубернатора НАО не назвал.
«Мы работаем с несколькими регионами, представителями органов региональной власти на предмет закрытия их потребности в связи там, где недоступна наземная сеть», – сообщил представитель «Бюро 1440».
Первые три низкоорбитальных спутника миссии «Рассвет-1» вывели на околоземную орбиту в июне 2023 г., писали «Ведомости». В мае 2024 г. «Бюро 1440» отчиталось о запуске еще трех аппаратов. К концу 2030 г. группировка «Бюро 1440» должна состоять из 292 спутников, а всего предстоит запустить 383 спутника (в том числе 91 аппарат на замену выходящих из строя). Запуск низкоорбитальной спутниковой группировки включен в один из девяти федеральных проектов, из которых состоит нацпроект «Экономика данных», – федпроект «Инфраструктура доступа к интернету». «Бюро 1440» планирует вывести на орбиту спутники в период с 2025 по 2027 г. и в 2027 г. запустить коммерческий сервис, уточняли представители «Бюро 1440» ComNews. Цель проекта заключается в том, чтобы увеличить долю домохозяйств, которым доступен высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, до 97% к 2030 г.
Для вывода спутников потребуется провести 24 пуска ракет, говорилось в предварительной версии федпроекта, на которую ссылался РБК в сентябре 2024 г. Предполагается, что группировка будет создана в первую очередь за счет средств самой компании, она должна направить на проект 329,06 млрд руб. Еще 116 млрд руб. компании должны выделить из бюджета: 37,5 млрд руб. – в виде льготных кредитов на создание спутников, 17,3 млрд руб. – субсидии на запуски ракет, 61,2 млрд руб. – средства на выведение спутников на низкую околоземную орбиту. Только в 2025 г. из федерального бюджета «Бюро 1440» должны выделить более 37 млрд руб.
На сегодняшний день есть всего две страны, которые создают аналогичные низкоорбитальные группировки, – США и Китай, говорил вице-премьер Дмитрий Григоренко на презентации нацпроекта «Экономика данных» в конце февраля. Вице-премьер объяснил, что основной целью запуска спутникового интернета является быстрый и дешевый интернет. Граждане получат на поездах, кораблях, самолетах доступ к интернету. «Учитывая масштабы нашей страны, территорию, учитывая то, что много маленьких населенных пунктов, запуск спутниковой низкоорбитальной группировки дает возможность в масштабе всей страны иметь доступ к интернету», – пояснил Григоренко.
Стоимость услуги по обеспечению связью с низкой орбиты должна быть в разы ниже и качественней по сравнению с обеспечением связью с геостационарных спутников, подтверждает акционер «КА-интернета» (оператор спутниковой связи) Сергей Пехтерев. Но точное соотношение он назвать затруднился ввиду конфиденциальности коммерческих и стоимостных параметров проекта. В то же время мобильный интернет или фиксированный интернет по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) являются более совершенными по сравнению со спутниковым интернетом, как с геостационарной, так и с низкой орбиты, указывает он. Но с учетом местности и низкой заселенности НАО ВОЛС и мобильная связь могут быть коммерчески неэффективными ввиду дороговизны их прокладки и сложности обслуживания.
На Крайнем Севере космический интернет востребован, чем и можно объяснить пилот «Бюро 1440» в НАО, согласен советник генерального директора ГК «Геоскан» Андрей Ионин. Развертывание наземных сетей и сетей – стационарных и мобильных – там экономически нецелесообразно. В городах интернет есть, а на отдаленных промышленных площадках и стойбищах – отсутствует, замечает он. Действующие геостационарные спутники связи требуют больших антенн, услуги дороги, а в северных широтах связь работает плохо, так как спутники располагаются на орбите Земли на экваторе. Геостационарные спутники расположены на высоте 35 760 км, тогда как спутники на низкой орбите можно размещать на высотах от 500 до 1000 км, соответственно, доставка аппаратов на эту орбиту будет дешевле, говорит заместитель декана факультета СМ МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрей Новиков.
Низкоорбитальные спутники позволят обеспечить хорошую пропускную способность, что важно для малых населенных пунктов, продолжает директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова. К тому же из-за меньшей массы низкоорбитальных спутников можно выводить на орбиту больше аппаратов, говорит она. Безусловно, запуск ракеты оценивается в десятки миллионов долларов, но вряд ли протянуть оптику в НАО будет дешевле, добавляет Новиков. К тому же спутники могут работать не только на один регион, их орбита меняется и можно обеспечивать связью и другие регионы, замечает он.
Скорее всего, пилот в НАО позволит отработать наземное оборудование в суровых северных условиях, которые серьезно отличаются от условий эксплуатации в европейской части России, а также отработать потребительские сценарии, полагает Ионин. Например, передачу данных с помощью интернета вещей, допускает гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Антон Алексеев. Процесс использования спутникового ШПД – это дорога в две стороны, уточнил он. «С одной стороны, разработчики системы дают возможность доступа в интернет, с другой – потребитель должен уметь использовать этот сервис и встроить это использование в свои бизнес-процессы», – сказал он. Понять потенциал проекта можно за несколько месяцев – полгода допускает эксперт.
Успешность проекта «Бюро 1440» будет сильно зависеть от того, какие станут использоваться терминалы (абонентские устройства), как и из чего они будут производиться и какова будет их себестоимость, указал Пехтерев. По мнению Алексеева, на этапе пилота цена будет формальным элементом договора. В целом для возможности предоставления низкой цены на интернет для низкоорбитальной группировки нужно большое количество клиентов, иначе не будет сходиться финансовая модель, резюмировал он.