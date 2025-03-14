Российский аналог Starlink протестирует связь в Арктике

Первые три низкоорбитальных спутника миссии «Рассвет-1» вывели на околоземную орбиту в июне 2023 г., писали «Ведомости». В мае 2024 г. «Бюро 1440» отчиталось о запуске еще трех аппаратов. К концу 2030 г. группировка «Бюро 1440» должна состоять из 292 спутников, а всего предстоит запустить 383 спутника (в том числе 91 аппарат на замену выходящих из строя). Запуск низкоорбитальной спутниковой группировки включен в один из девяти федеральных проектов, из которых состоит нацпроект «Экономика данных», – федпроект «Инфраструктура доступа к интернету». «Бюро 1440» планирует вывести на орбиту спутники в период с 2025 по 2027 г. и в 2027 г. запустить коммерческий сервис, уточняли представители «Бюро 1440» ComNews. Цель проекта заключается в том, чтобы увеличить долю домохозяйств, которым доступен высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, до 97% к 2030 г.