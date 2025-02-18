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В чем может состоять задача нового гендиректора «Роскосмоса»

Главный вызов для Дмитрия Баканова – проекты-долгострои, а проблема – целеполагание
Дмитрий Струговец , эксперт в области космонавтики

После назначения новый руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил: «Космос – моя судьба». Родившийся на Байконуре, он связал свой профессиональный путь с ракетно-космической отраслью, управляя спутниковой системой «Гонец». Во времена, когда страна активно закупала иностранные технологии, пошел против течения – реализовал проект импортозамещения спутниковой аппаратуры на российском рыболовном флоте. Позже, работая в Минтрансе, он внедрял цифровые и космические сервисы в транспортную отрасль. Благодаря его усилиям на трассе М-11 началось движение беспилотных автомобилей, что было бы сложно осуществить без спутниковой навигации. В последние годы он также курировал внедрение системы экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-Глонасс», где спутниковая навигация играет ключевую роль в определении места ДТП, благодаря чему экстренные службы прибывают точно к месту происшествия.

Сегодня развитие российской орбитальной группировки – это не только будущее цифровой экономики, но и ключевой вопрос национальной безопасности, что особенно ярко показали события СВО, где без применения, к сожалению, в первую очередь противником средств космической съемки и связи не проходит ни одна операция. Задача серийного производства спутников звучит уже не первый год, но, к сожалению, за последнее время «Роскосмос» в этом направлении не достиг значительных успехов. При этом частные компании демонстрируют впечатляющие результаты, буквально «штампуя» спутники. На складах одной из них ждут своего часа 100 готовых космических аппаратов. Бери и запускай!

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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