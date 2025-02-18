В чем может состоять задача нового гендиректора «Роскосмоса»Главный вызов для Дмитрия Баканова – проекты-долгострои, а проблема – целеполагание
После назначения новый руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил: «Космос – моя судьба». Родившийся на Байконуре, он связал свой профессиональный путь с ракетно-космической отраслью, управляя спутниковой системой «Гонец». Во времена, когда страна активно закупала иностранные технологии, пошел против течения – реализовал проект импортозамещения спутниковой аппаратуры на российском рыболовном флоте. Позже, работая в Минтрансе, он внедрял цифровые и космические сервисы в транспортную отрасль. Благодаря его усилиям на трассе М-11 началось движение беспилотных автомобилей, что было бы сложно осуществить без спутниковой навигации. В последние годы он также курировал внедрение системы экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-Глонасс», где спутниковая навигация играет ключевую роль в определении места ДТП, благодаря чему экстренные службы прибывают точно к месту происшествия.
Сегодня развитие российской орбитальной группировки – это не только будущее цифровой экономики, но и ключевой вопрос национальной безопасности, что особенно ярко показали события СВО, где без применения, к сожалению, в первую очередь противником средств космической съемки и связи не проходит ни одна операция. Задача серийного производства спутников звучит уже не первый год, но, к сожалению, за последнее время «Роскосмос» в этом направлении не достиг значительных успехов. При этом частные компании демонстрируют впечатляющие результаты, буквально «штампуя» спутники. На складах одной из них ждут своего часа 100 готовых космических аппаратов. Бери и запускай!