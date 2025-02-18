В чем может состоять задача нового гендиректора «Роскосмоса»

Сегодня развитие российской орбитальной группировки – это не только будущее цифровой экономики, но и ключевой вопрос национальной безопасности, что особенно ярко показали события СВО, где без применения, к сожалению, в первую очередь противником средств космической съемки и связи не проходит ни одна операция. Задача серийного производства спутников звучит уже не первый год, но, к сожалению, за последнее время «Роскосмос» в этом направлении не достиг значительных успехов. При этом частные компании демонстрируют впечатляющие результаты, буквально «штампуя» спутники. На складах одной из них ждут своего часа 100 готовых космических аппаратов. Бери и запускай!