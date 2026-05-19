CNY Бирж.10,406-1,94%MGTS1 692+10,01%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,53-0,18%RTSI1 159,74-0,18%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,18-0,04%
Технологии

«Бюро 1440» договорилось о сотрудничестве с белорусским спутниковым оператором

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») договорилась о сотрудничестве с национальным спутниковым оператором Белоруссии «Белинтерсат». Стороны подписали соглашение на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщили в бюро.

«Бюро 1440» займется организацией доступа республики к сервису спутниковой связи на базе российской низкоорбитальной спутниковой группировки. Соглашение также предусматривает создание и расширение партнерской и клиентской сети в Белоруссии.

«Соглашение с «Белинтерсат» - первый шаг на пути масштабирования нашего сотрудничества с игроками телеком-рынка на международном уровне», - рассказал замгендиректора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

Белорусская сторона отметила, что сотрудничество позволит сократить цифровое неравенство и поможет в реализации комплексного плана по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре. Об этом рассказал технический директор «Белинтерсата» Олег Винярский.

Первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» состоялся 23 марта. Космические аппараты были разработаны на базе собственной платформы компании. Они интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, а также терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.

