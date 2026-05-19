«Бюро 1440» договорилось о сотрудничестве с белорусским спутниковым оператором

Первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» состоялся 23 марта. Космические аппараты были разработаны на базе собственной платформы компании. Они интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, а также терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.