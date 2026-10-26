Прибыль «Фосагро» за девять месяцев сократилась на 67%
За девять месяцев прибыль ПАО «Фосагро» по МСФО составила 31,3 млрд руб., что на 67% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован на сайте компании.
Выручка при этом выросла на 1% год к году – до 446,06 млрд руб. Валовая прибыль за три квартала составила 133,03 млрд руб., что на 27% меньше. Прибыль от операционной деятельности сократилась до 77,07 млрд руб. (-33%).
Себестоимость реализованной продукции выросла на 25% до 302,53 млрд руб. Долгосрочные обязательства группы «Фосагро» составили 235,78 млрд руб. (+52%), а краткосрочные – 214,83 млрд руб. (-20%).
За III квартал прибыль снизилась на 37% год к году и составила 12,65 млрд руб. Выручка за период выросла на ощутимые 15% – до 164,67 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности указана в размере 39,19 млрд руб., она почти не изменилась.
По состоянию на 10:13 мск акции «Фосагро» снизились на 1,35% к закрытию и составили 5692 руб. За неделю они снизились на 1,54%.
21 октября президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге заявил, что Россия готова поставлять на американский рынок удобрения в больших количествах. После этого акции «Фосагро» на Мосбирже в моменте выросли на 2,9%.