Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,07+0,05%UTAR9,13+0,77%VEON-RX78,5+0,64%IMOEX2 467,49+0,11%RTSI965,15+0,11%RGBI111,86+0,05%RGBITR773,76+0,16%
Главная / Инвестиции /

Прибыль «Фосагро» за девять месяцев сократилась на 67%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За девять месяцев прибыль ПАО «Фосагро» по МСФО составила 31,3 млрд руб., что на 67% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован на сайте компании.

Выручка при этом выросла на 1% год к году – до 446,06 млрд руб. Валовая прибыль за три квартала составила 133,03 млрд руб., что на 27% меньше. Прибыль от операционной деятельности сократилась до 77,07 млрд руб. (-33%).

Себестоимость реализованной продукции выросла на 25% до 302,53 млрд руб. Долгосрочные обязательства группы «Фосагро» составили 235,78 млрд руб. (+52%), а краткосрочные – 214,83 млрд руб. (-20%).

За III квартал прибыль снизилась на 37% год к году и составила 12,65 млрд руб. Выручка за период выросла на ощутимые 15% – до 164,67 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности указана в размере 39,19 млрд руб., она почти не изменилась.

По состоянию на 10:13 мск акции «Фосагро» снизились на 1,35% к закрытию и составили 5692 руб. За неделю они снизились на 1,54%.

21 октября президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге заявил, что Россия готова поставлять на американский рынок удобрения в больших количествах. После этого акции «Фосагро» на Мосбирже в моменте выросли на 2,9%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте