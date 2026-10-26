Голикова: более 1,6 млн семей использовали маткапитал за девять месяцев

1 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2027 г. размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 778 500 руб. Выплата на второго ребенка превысит 1 млн руб., если семья ранее не получала маткапитал на первенца. Индексация предусмотрена проектом федерального бюджета на 2027–2029 гг.