Голикова: более 1,6 млн семей использовали маткапитал за девять месяцев
Более 1,6 млн российских семей распорядились средствами материнского капитала за январь – сентябрь 2026 г., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат зампреда правительства.
По словам Голиковой, этот показатель составляет 92% от годового плана в рамках федерального проекта «Поддержка семьи». Он входит в национальный проект «Семья», направленный на развитие мер государственной поддержки семей с детьми.
1 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2027 г. размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 778 500 руб. Выплата на второго ребенка превысит 1 млн руб., если семья ранее не получала маткапитал на первенца. Индексация предусмотрена проектом федерального бюджета на 2027–2029 гг.
30 сентября правительство сообщило, что объем расходов федерального бюджета на поддержку семей с детьми в 2027–2029 гг. превысит 10 трлн руб. Средства предусмотрены в том числе на выплату материнского капитала, который планируется индексировать по фактической инфляции.