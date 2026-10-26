Нефть Brent упала ниже отметки $110 за баррель

Reuters пишет, что, по мнению аналитиков, волатильность нефтяного рынка останется высокой, а риски будут по-прежнему смещены в сторону роста. Президент США Дональд Трамп стал развеивать ожидания рынка, что после промежуточных выборов 3 ноября он может нанести удары по Ирану.