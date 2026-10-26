Нефть Brent упала ниже отметки $110 за баррель
Цена барреля нефти Brent в момент опустилась ниже отметки в $110 и достигла $109,25 на минимуме. Инвесторы надеются на скорейшее завершение войны на Ближнем Востоке.
По состоянию на 10:26 мс январские фьючерсы на нефть на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $110,23 за барр. Разница со значением закрытия составила -1,32%.
Reuters пишет, что, по мнению аналитиков, волатильность нефтяного рынка останется высокой, а риски будут по-прежнему смещены в сторону роста. Президент США Дональд Трамп стал развеивать ожидания рынка, что после промежуточных выборов 3 ноября он может нанести удары по Ирану.
Ранее стало известно, что йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удары беспилотниками по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. По его словам, целями стали насосные станции, обеспечивающие транспортировку сырой нефти.
25 октября катарские посредники отправились в Тегеран в рамках усилий по деэскалации региональной напряженности, сообщил осведомленный источник агентства.