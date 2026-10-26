Хуситы атаковали беспилотниками нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии

24 октября хуситы нанесли удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Вторая операция была направлена против компании Aramco в городе Янбу в Саудовской Аравии. В ходе третьей операции хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, в ходе четвертой – станцию перекачки сырой нефти и нефтепровод «Восток – Запад». Также «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, аэропорт в Наджране, а также авиабазу в Хамис Мушейте.