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Хуситы атаковали беспилотниками нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удары беспилотниками по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Об этом заявил представитель йеменских хуситов Яхья Сари.

По его словам, целями стали насосные станции, обеспечивающие транспортировку сырой нефти.

Кроме того, представители движения сообщили об использовании баллистических ракет для ударов по военным объектам сил аравийской коалиции в йеменских провинциях Аден и Лахдж.

24 октября хуситы нанесли удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Вторая операция была направлена против компании Aramco в городе Янбу в Саудовской Аравии. В ходе третьей операции хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, в ходе четвертой – станцию перекачки сырой нефти и нефтепровод «Восток – Запад». Также «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, аэропорт в Наджране, а также авиабазу в Хамис Мушейте.

22 октября хуситы нанесли удар по министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. 21 октября они атаковали международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме. 22 октября главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA) сообщило, что в результате атаки погибли два человека. В тот же день хуситы ударили по международному аэропорту Адена в Йемене.

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