Путин выделил каждому селу Южной Осетии по 1 млн рублей
Президент РФ Владимир Путин выделил по 1 млн руб. каждому селу и каждой школе Южной Осетии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который находится с рабочим визитом в Цхинвале.
Кириенко рассказал, что глава государства выделил средства школам и населенным пунктам республики «из своего резервного фонда». Деньги, как отмечается, будут направлены в том числе на приведение в «соответствующее юбилею состояние» мемориалов, памятных стендов и музеев.
«Это особенно важно в республике потому, что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине», – отметил замглавы администрации президента (цитата по ТАСС).
Многие жители Южной Осетии сейчас участвуют и в спецоперации на Украине, вместе с россиянами они «защищают нашу общую родину», добавил он.
Кириенко прибыл в республику с рабочим визитом 19 апреля. По данным ТАСС, он провел переговоры с властями Южной Осетии, возложил цветы к памятникам защитникам Отечества, российским миротворцам, к Вечному огню на Аллее Славы и посетил вместе с президентом Аланом Гаглоевым пасхальное богослужение.
В конце января стало известно, что Гаглоев намерен принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.