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Путин выделил каждому селу Южной Осетии по 1 млн рублей

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выделил по 1 млн руб. каждому селу и каждой школе Южной Осетии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который находится с рабочим визитом в Цхинвале.

Кириенко рассказал, что глава государства выделил средства школам и населенным пунктам республики «из своего резервного фонда». Деньги, как отмечается, будут направлены в том числе на приведение в «соответствующее юбилею состояние» мемориалов, памятных стендов и музеев.

«Это особенно важно в республике потому, что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине», – отметил замглавы администрации президента (цитата по ТАСС).

Многие жители Южной Осетии сейчас участвуют и в спецоперации на Украине, вместе с россиянами они «защищают нашу общую родину», добавил он.

Кириенко прибыл в республику с рабочим визитом 19 апреля. По данным ТАСС, он провел переговоры с властями Южной Осетии, возложил цветы к памятникам защитникам Отечества, российским миротворцам, к Вечному огню на Аллее Славы и посетил вместе с президентом Аланом Гаглоевым пасхальное богослужение.

В конце января стало известно, что Гаглоев намерен принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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