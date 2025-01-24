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Президент Южной Осетии Гаглоев намерен приехать в Москву на 80-летие Победы

Ведомости

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев намерен принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом его пресс-секретарь Наталья Босикова сообщила «РИА Новости».

«Да, собирается принять участие», – процитировало агентство собеседницу. 

В ноябре 2024 г. Босикова сообщила журналистам, что официальное приглашение от российского лидера Владимира Путина Гаглоеву передал чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Марат Кулахметов. 

Кого Владимир Путин позвал на празднование 80-летия Победы
В числе главных событий 2025 г. в России станет празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из первых на торжественные мероприятия по случаю 9 Мая президент РФ Владимир Путин <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/06/20/1044999-putin-priglasil-prezidenta">пригласил</a> вьетнамского лидера <strong>То Лама</strong> во время визита в Ханой.
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В числе главных событий 2025 г. в России станет празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из первых на торжественные мероприятия по случаю 9 Мая президент РФ Владимир Путин пригласил вьетнамского лидера То Лама во время визита в Ханой. / Manan Vatsyayana / Pool Photo via AP

На празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве также были приглашены президент Киргизской республики Садыр Жапаров, глава Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие мировые лидеры.

В преддверии годовщины Победы и в саму знаменательную дату в России планируется проведение более 170 мероприятий – торжественных, с участием представителей иностранных государств, и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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