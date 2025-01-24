Президент Южной Осетии Гаглоев намерен приехать в Москву на 80-летие Победы
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев намерен принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом его пресс-секретарь Наталья Босикова сообщила «РИА Новости».
«Да, собирается принять участие», – процитировало агентство собеседницу.
В ноябре 2024 г. Босикова сообщила журналистам, что официальное приглашение от российского лидера Владимира Путина Гаглоеву передал чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Марат Кулахметов.
На празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве также были приглашены президент Киргизской республики Садыр Жапаров, глава Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие мировые лидеры.
В преддверии годовщины Победы и в саму знаменательную дату в России планируется проведение более 170 мероприятий – торжественных, с участием представителей иностранных государств, и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны».