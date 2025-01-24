Президент Южной Осетии Гаглоев намерен приехать в Москву на 80-летие Победы

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В числе главных событий 2025 г. в России станет празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из первых на торжественные мероприятия по случаю 9 Мая президент РФ Владимир Путин пригласил вьетнамского лидера То Лама во время визита в Ханой. / Manan Vatsyayana / Pool Photo via AP