Прокуратура потребовала возбудить дело против Анны Каретниковой

Лефортовская межрайонная прокуратура направила в следственный орган материалы проверки в отношении экс-аналитика Управления ФСИН по Москве Анны Каретниковой (считается в России иноагентом) , требуя возбудить в отношении нее два уголовных дела. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.