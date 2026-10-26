Прокуратура потребовала возбудить дело против Анны Каретниковой
Лефортовская межрайонная прокуратура направила в следственный орган материалы проверки в отношении экс-аналитика Управления ФСИН по Москве Анны Каретниковой
По данным ведомства, Каретникова ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента). Находясь за пределами России, она продолжила распространять материалы без обязательной маркировки.
Кроме того, прокуратура утверждает, что Каретникова участвует в деятельности организации, признанной судом экстремистской и запрещенной в России, и распространяет материалы в ее интересах.
Проверка касается возможного нарушения ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента) и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности запрещенной экстремистской организации). Результаты рассмотрения материалов находятся на контроле прокуратуры.
Минюст РФ признал Каретникову иностранным агентом в 2025 г. По данным ведомства, она распространяла недостоверную информацию о российских властях и сотрудничает с иностранными организациями, признанными в РФ нежелательными.