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Прокуратура потребовала возбудить дело против Анны Каретниковой

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Лефортовская межрайонная прокуратура направила в следственный орган материалы проверки в отношении экс-аналитика Управления ФСИН по Москве Анны Каретниковой (считается в России иноагентом), требуя возбудить в отношении нее два уголовных дела. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, Каретникова ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента). Находясь за пределами России, она продолжила распространять материалы без обязательной маркировки.

Кроме того, прокуратура утверждает, что Каретникова участвует в деятельности организации, признанной судом экстремистской и запрещенной в России, и распространяет материалы в ее интересах.

Проверка касается возможного нарушения ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента) и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности запрещенной экстремистской организации). Результаты рассмотрения материалов находятся на контроле прокуратуры.

Минюст РФ признал Каретникову иностранным агентом в 2025 г. По данным ведомства, она распространяла недостоверную информацию о российских властях и сотрудничает с иностранными организациями, признанными в РФ нежелательными.

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