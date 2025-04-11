Минюст объявил иноагентом экс-министра иностранных дел РФ Андрея Козырева

Минюст объявил иноагентом экс-министра иностранных дел РФ Андрея КозыреваВ реестр также включены литературный критик Николай Эппле и движение «Удмуртия против коррупции»
Минюст России объявил иноагентом экс-министра иностранных дел страны Андрея Козырева. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Козырев работал на различных постах в МИД СССР с 1974 г. В октябре 1990 г. стал министром иностранных дел РФ и занимал эту должность по январь 1996 г. Сейчас проживает за пределами России.
На фоне начала спецоперации на Украине Козырев призвал российских дипломатов уйти в отставку в знак протеста. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ тогда сообщило, что имя экс-министра якобы считается в ведомстве нарицательным и вошло в дипломатический лексикон как «козыревщина», что является синонимом предательства.
В марте 2025 г. Козырев в интервью журналисту Дмитрию Гордону
Минюст в своем сообщении указывает, что Козырев распространял недостоверную информацию о действиях российских властей и армии, выступал против спецоперации и взаимодействует с иностранными площадками.
В реестр иноагентов также включены литературный критик Николай Эппле, журналистка Дарья Счастливая и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции». Минюст уточняет, что все они выступали против спецоперации на Украине. Иноагентом также объявлена правозащитница и экс-аналитик управления ФСИН по Москве Анна Каретникова. Министерство утверждает, что она распространяла недостоверную информацию о российских властях и сотрудничает с иностранными организациями, признанными в РФ нежелательными.
Вместе с тем из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключен некоммерческий «Фонд защиты гласности». Он оказывал правовую помощь журналистам.
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Его получение влечет утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре президент России Владимир Путин также подписал закон о спецсчетах. Он предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на обязательный специальный рублевый счет. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.
8 апреля Госдума приняла несколько законов в отношении иноагентов. В частности, наделять таким статусом смогут тех, кто содействует исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ, или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Например, речь может идти о содействии Международному уголовному суду.
Кроме того, Госдума приняла закон о запрете иноагентам вести просветительскую, образовательную деятельность и получать муниципальную поддержку. Нижняя палата также утвердила 8 апреля закон, делающий возможным судебное разбирательство в отношении иноагентов без их участия. Речь идет о случаях совершения ими противоправных действий против России из‑за рубежа по 20 уголовным статьям.
Сейчас в реестре Минюста находятся 974 лица, объявленных иноагентами, список регулярно пополняется.