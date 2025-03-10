Захарова осудила экс-главу МИДа Козырева за советы Зеленскому в отношении РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова раскритиковала экс-главу дипведомства Андрея Козырева за его рассуждения о том, как президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит вести себя в отношении России. Это следует из сообщения в ее Telegram-канале.
К своему сообщению она прикрепила видео с отрывком из интервью Козырева журналисту Дмитрию Гордону
«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке [в Москве]? Ту, которая в дипломатическом словаре названа "козыревщиной"», – написала Захарова.
Козырев работал на различных постах в МИД СССР с 1974 г. В октябре 1990 г. стал министром иностранных дел РФ и занимал эту должность по январь 1996 г. Сейчас проживает за пределами России.
На фоне начала спецоперации на Украине Козырев рекомендовал российским дипломатам уйти в отставку в знак протеста. После этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ сообщило, что имя экс-министра якобы считается в ведомстве нарицательным и вошло в дипломатический лексикон как «козыревщина», что является синонимом предательства.