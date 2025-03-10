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Захарова осудила экс-главу МИДа Козырева за советы Зеленскому в отношении РФ

Ведомости

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова раскритиковала экс-главу дипведомства Андрея Козырева за его рассуждения о том, как президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит вести себя в отношении России. Это следует из сообщения в ее Telegram-канале.

К своему сообщению она прикрепила видео с отрывком из интервью Козырева журналисту Дмитрию Гордону (считается в России иноагентом). В нем бывший дипломат говорит, что президент Украины пользуется огромным авторитетом, ему нужно продолжать требовать у союзников оружие и укреплять армию, чтобы вернуть территорию.

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке [в Москве]? Ту, которая в дипломатическом словаре названа "козыревщиной"», – написала Захарова.

Козырев работал на различных постах в МИД СССР с 1974 г. В октябре 1990 г. стал министром иностранных дел РФ и занимал эту должность по январь 1996 г. Сейчас проживает за пределами России.

На фоне начала спецоперации на Украине Козырев рекомендовал российским дипломатам уйти в отставку в знак протеста. После этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ сообщило, что имя экс-министра якобы считается в ведомстве нарицательным и вошло в дипломатический лексикон как «козыревщина», что является синонимом предательства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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