Захарова осудила экс-главу МИДа Козырева за советы Зеленскому в отношении РФ

На фоне начала спецоперации на Украине Козырев рекомендовал российским дипломатам уйти в отставку в знак протеста. После этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ сообщило, что имя экс-министра якобы считается в ведомстве нарицательным и вошло в дипломатический лексикон как «козыревщина», что является синонимом предательства.