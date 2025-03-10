Чем вызвана внезапная активность Юлии Тимошенко на фоне переговоров по Украине

Последний раз президент России Владимир Путин говорил о своем взаимодействии в прошлом с Тимошенко в ходе своей пресс-конференции в декабре 2021 г. «Достаточно вспомнить наши отношения с президентом (2005–2010) Ющенко и с премьер-министром Тимошенко, которые так же, как и сегодняшнее руководство Украины, говорили о своей абсолютной прозападной ориентации. Мы же с ними работали. Да, спорили из-за газа, были конфликты, но в конце концов обо всем договорились и работали, и готовы были и дальше работать, и никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили», – сказал тогда Путин.