Чем вызвана внезапная активность Юлии Тимошенко на фоне переговоров по Украине

Чем вызвана внезапная активность Юлии Тимошенко на фоне переговоров по УкраинеОна самостоятельно участвует во встречах с представителями Дональда Трампа
Бывший премьер-министр Украины (2007–2010) 64-летняя лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 9 марта резко отреагировала в соцсетях на слова главы разведки Германии BND Бруно Каля, который в интервью немецким СМИ сказал, что Россия может якобы «протестировать» 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне, если военные действия на Украине вскоре закончатся.
«Если конфликт на Украине затихнет раньше (чем в 2029–2030 гг., сроки, которые обозначила в своем вопросе интервьюер. – «Ведомости»), то у России раньше появится возможность угрожать Европе своими техническими, материальными и людскими ресурсами», – заявил Каль.
Тимошенко же приписала главе разведке ФРГ более яркую, хоть и неточную цитату: если конфликт закончится до 2030 г., Россия сможет использовать свои ресурсы «раньше, чем ожидалось». Она назвала это подтверждением того, «во что нам так не хотелось верить».
«Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «обессиление» России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать настолько официально и открыто», – написала экс-премьер, добавив, что «это многое объясняет». Тимошенко также заявила, что «войну нужно заканчивать немедленно на максимально справедливых условиях».
Почти одномоментно спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X написал по поводу откровений Каля: «Сенсационная честность: глава германской разведки предупреждает, что мир на Украине раньше 2029 г. может стать дополнительной угрозой для Европы. Эти затягивания конфликта в попытке ослабить Россию неверны и опасны. Миру нужен мир, а не бесконечная война», – написал он.
Ранее после скандала между Трампом и Зеленским в Белом доме 28 февраля Тимошенко заявила, что «Украина, и об этом четко сказал президент Зеленский, готова к переговорам по завершению войны под сильным лидерством президента Трампа. Команда «Батькивщины» ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира. До этого момента, и я об этом говорила не раз, о проведении в Украине каких-либо выборов не может быть и речи», – написала Тимошенко.
Экс-президент (2014–2019) Петр Порошенко же тогда написал, что «с нашими американскими партнерами мы работаем публично и прозрачно», и тоже высказался против проведения выборов до окончания военных действий.
6 марта издание Politico сообщило о тайных переговорах представителей команды Трампа в Киеве с Тимошенко и некими влиятельными членами партии Порошенко относительно возможности проведения выборов на Украине. Кроме того, Тимошенко еще до инаугурации Трампа, 11 января, успела встретиться с его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом на конференции иранских оппозиционеров в Париже.
Последний раз президент России Владимир Путин говорил о своем взаимодействии в прошлом с Тимошенко в ходе своей пресс-конференции в декабре 2021 г. «Достаточно вспомнить наши отношения с президентом (2005–2010) Ющенко и с премьер-министром Тимошенко, которые так же, как и сегодняшнее руководство Украины, говорили о своей абсолютной прозападной ориентации. Мы же с ними работали. Да, спорили из-за газа, были конфликты, но в конце концов обо всем договорились и работали, и готовы были и дальше работать, и никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили», – сказал тогда Путин.
«В настоящий момент идет «кастинг» среди тех, кто потенциально может заменить Зеленского», – считает замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Зеленский не оправдал доверия США и пытался сыграть на противоречиях между западными союзниками Украины, говорит эксперт. Администрация Трампа, отмечает эксперт, вряд ли будет прощать подобное.
Что же касается Тимошенко, то кроме нее и Порошенко, а также бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла в Лондоне Валерия Залужного на Украине просто нет политиков, которые могут заменить Зеленского, говорит Шишкин. Поэтому Тимошенко и выступает за мир, чтобы понравиться команде Трампа, считает эксперт.
В текущей ситуации Тимошенко пытается «стать первой в очереди к Трампу», считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По ее расчетам, если она окажется в фаворе у американского президента, то это позволит ей оживить свою политическую карьеру, считает Брутер.