Netflix зарегистрировал товарный знак в России до 2036 года
Американский стриминговый сервис Netflix зарегистрировал в России товарный знак со сроком действия до 2036 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
В апреле компания обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака, включающего логотип и наименование компании. В октябре ведомство приняло положительное решение о его регистрации до 2036 г.
Компания под своим брендом сможет производить в России фильмы, предоставлять телепрограммы через сервисы «видео по запросу», а также продавать одежду, обувь, головные уборы, сумки, игрушки и канцелярию.
Netflix объявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 г. из-за спецоперации на Украине. После этого пользователи не могли оплатить подписку на сервис картами российских банков.
27 мая 2022 г. сайты netflix.com и netflix.ru перестали открываться у пользователей из страны, как и приложение платформы на SmartTV. Netflix подтвердил окончательное прекращение работы в России 30 мая того же года.
Киностудия Warner Bros. оформила в России права на два товарных знака по вселенной «Гарри Поттера» – Hogwarts и Hogwarts Legacy. Товарный знак Hogwarts зарегистрирован по пяти классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их числе – загружаемое программное обеспечение для видеоигр, картонные и бумажные изделия, одежда, игрушки, а также услуги в сфере обучения и досуга.
Товарный знак Hogwarts Legacy, по названию которого существует компьютерная игра, зарегистрирован по одному классу МКТУ – ПО для видеоигр.