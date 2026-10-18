Netflix зарегистрировал товарный знак в России до 2036 года

Киностудия Warner Bros. оформила в России права на два товарных знака по вселенной «Гарри Поттера» – Hogwarts и Hogwarts Legacy. Товарный знак Hogwarts зарегистрирован по пяти классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их числе – загружаемое программное обеспечение для видеоигр, картонные и бумажные изделия, одежда, игрушки, а также услуги в сфере обучения и досуга.