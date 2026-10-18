Итоги торгов на Мосбирже с 12 по 16 октября

Итоги торгов на Мосбирже с 12 по 16 октябряИндекс дотянулся до области 2450 пунктов, откуда произошел небольшой откат
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 12 по 16 октября вырос на 4,51% до 2426,09 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 6,12% до 9141 пункта.
Лидерами роста за неделю стали бумаги «Полюса» (+17,7%), VK (+12,2%), Ozon (+10,7%), «Ростелекома» (+7,3%) и «Алросы» (+7,2%). В аутсайдерах оказались обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-6,7 и -5,7% соответственно), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,3%), а также бумаги HeadHunter (-1,9%) и «Лукойла» (-0,5%).
Курс юаня на Московской бирже за прошедшую неделю снизился на 1,73% (-22 коп.) до 12,46 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 83,62 руб. (-1,28 руб. за неделю). Курс евро составил 93,72 руб. (-1,25 руб.). Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent за неделю выросла на 4,91% до $109,86/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 10,41% до $101,41/барр.
На неделе с 12 по 16 октября индекс Мосбиржи продвинулся вверх и дотянулся до области 2450 пунктов, откуда произошел небольшой откат, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Высокие цены на нефть и оптимизм, вызванный дизельной сделкой РФ и США, послужили драйверами роста, отмечает он. Но покупки сдерживали новые атаки на инфраструктурные объекты и склонность рубля к укреплению, добавляет аналитик.
23 октября ЦБ проведет опорное заседание по ключевой ставке, напоминает Смирнов. Ожидания монетарной паузы уже заложены в котировки, поэтому на сентимент прежде всего могут повлиять комментарии и сигнал регулятора, полагает он. Годовой рост цен превысил верхнюю границу прогноза регулятора на этот год – 7,22% по последней сводке Росстата. За два дня до заседания выйдут важные сведения: ЦБ представит оперативную справку по результатам исследования инфляционных ожиданий в октябре, Росстат – недельный отчет по инфляции, индекс цен производителей за сентябрь.
Компании продолжат публиковать финансовые и производственные результаты за девять месяцев. На неделе финотчетности представят «Северсталь», «Фосагро», операционные показатели раскроют «Европлан», «Русгидро». «Акрон» во вторник проведет внеочередное общее собрание акционеров по дивидендам из части нераспределенной прибыли за 2021 г.
Сигналы с геополитического фронта, новостной фон, динамика цен на нефть и курса рубля продолжат определять движения индекса Мосбиржи, говорит Смирнов. Технически ближе к 2500 пунктам рост может сталкиваться с сопротивлением, которое будет сложно преодолеть без свежего позитива, рассуждает он. Снизу он выделяет области 2350–2370 пунктов в качестве промежуточной поддержки.
В глобальном разрезе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Ближнем Востоке, сезоном корпоративных отчетностей в США, ключевыми статданными, продолжает эксперт. В понедельник выйдет блок данных по Китаю, в том числе по динамике ВВП, розничным продажам, объемам производства, напоминает он. В пятницу опубликуют предварительные индексы PMI за сентябрь по сектору услуг и производству еврозоны и США, добавляет Смирнов.
Рубль поддерживают высокие цены на нефть, геополитический оптимизм, ожидания паузы в снижении ключевой ставки ЦБ, перечисляет аналитик. Не за горами налоговый период, а также в этом месяце компаниям предстоит квартальный платеж НДД, напоминает он. Кроме того, доллар ослабился к другим валютам, индекс DXY откатился к 101,4 пункта, указывает Смирнов. На стороне курсов инвалют – сезонная активизация импортеров и увеличенные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу, отмечает он. На неделе с 19 по 23 октября Смирнов ожидает курс у нижних границ диапазонов: доллар – 83–85 руб., юань – 12,4–12,6 руб.