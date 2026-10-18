Итоги торгов на Мосбирже с 12 по 16 октября

Рубль поддерживают высокие цены на нефть, геополитический оптимизм, ожидания паузы в снижении ключевой ставки ЦБ, перечисляет аналитик. Не за горами налоговый период, а также в этом месяце компаниям предстоит квартальный платеж НДД, напоминает он. Кроме того, доллар ослабился к другим валютам, индекс DXY откатился к 101,4 пункта, указывает Смирнов. На стороне курсов инвалют – сезонная активизация импортеров и увеличенные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу, отмечает он. На неделе с 19 по 23 октября Смирнов ожидает курс у нижних границ диапазонов: доллар – 83–85 руб., юань – 12,4–12,6 руб.