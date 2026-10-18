В Иране назначили нового министра обороны

Аналитики связывают назначение Кетабчи с курсом на восстановление ракетно-аэрокосмической промышленности после ударов США и Израиля. Как отмечают инсайдеры, этот выбор сигнализирует о стратегическом решении: оборонно-промышленная база будет не осторожно сокращаться под давлением, а рассматриваться как центральный приоритет национальной политики. По оценкам наблюдателей, ключевой вопрос теперь не в том, будет ли Иран наращивать военные возможности, а в том, с какой скоростью и с какими техническими амбициями это будет происходить.