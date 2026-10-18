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В Иране назначили нового министра обороны

Ася Султанова
Unsplash
Unsplash

Парламент Ирана (меджлис) утвердил Мехрдада Ахлаги Кетабчи на пост нового министра обороны страны, пишет Press TV. Как сообщает издание, Кетабчи – опытный инженер и специалист по ракетной промышленности с более чем 43-летним опытом работы в ОПК.

Кетабчи 67 лет, он возглавлял две стратегически важные организации – промышленную группу «Шахид Багери» и Организацию аэрокосмической промышленности министерства обороны. Он считается одним из основателей иранской технологии твердотопливных ракет класса «земля – земля» и принимал участие в создании ракет семейства «Фатех», включая первую объявленную иранскую гиперзвуковую ракету «Фаттах». Кетабчи внес вклад в иранскую космическую программу, включая создание космического пускового центра имени Имама Хомейни.

После утверждения в парламенте Кетабчи заявил, что характер угроз, логика военной силы и региональный порядок меняются, а после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в 2025 г. оборонные возможности Ирана были модернизированы так, что это изменило расчеты противников. По его словам, для сохранения этой траектории нужны точное понимание стратегических изменений и готовность к усложняющимся угрозам.

Аналитики связывают назначение Кетабчи с курсом на восстановление ракетно-аэрокосмической промышленности после ударов США и Израиля. Как отмечают инсайдеры, этот выбор сигнализирует о стратегическом решении: оборонно-промышленная база будет не осторожно сокращаться под давлением, а рассматриваться как центральный приоритет национальной политики. По оценкам наблюдателей, ключевой вопрос теперь не в том, будет ли Иран наращивать военные возможности, а в том, с какой скоростью и с какими техническими амбициями это будет происходить.

Предыдущий министр обороны Ирана Азиз Насирзаде был убит в результате американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля. В этот же день погибли начальник генштаба иранской армии Абдул Рахим Мусави, а также верховный лидер Ирана Али Хаменеи и др.

Израиль и Иран утром 24 июня 2025 г. объявили о прекращении 12-дневного вооруженного противостояния. Первым о перемирии сообщил президент США Дональд Трамп. За время ирано-израильского конфликта в Иране в результате израильских атак погибли 610 человек, свыше 4700 получили ранения, передает минздрав страны. С израильской стороны, по данным национальной службы скорой и медицинской помощи Израиля, от иранских ракетных обстрелов погибли 28 человек, более 3000 ранены. Однако в 2026 г. боевые действия возобновились, и хотя горячая фаза уже закончилась, проход кораблей по Ормузскому проливу остается заблокированным.

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