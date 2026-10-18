Зеленский: США возобновили передачу разведданных Украине

В тот же день начальник пресс-службы воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Украина не смогла вовремя отреагировать на атаку со стороны России из-за отсутствия разведданных от западных партнеров. Это подтвердил и Зеленский, написав в Telegram-канале, что предупреждения от союзников Украины не поступало.