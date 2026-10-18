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Зеленский: США возобновили передачу разведданных Украине

Анна Суслова
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы NBC «Встреча с прессой» заявил, что США снова делятся разведданными с Киевом.

Зеленский также сообщил, что украинская сторона надеется провести переговоры с США на следующей неделе. По его словам, передача разведданных была временно заблокирована, однако сейчас процесс возобновился.

13 октября бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси заявил изданию Politico, что президент США Дональд Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной. Он отметил, что решение будет принято, если Киев продолжит наносить удары по российским НПЗ.

В тот же день начальник пресс-службы воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Украина не смогла вовремя отреагировать на атаку со стороны России из-за отсутствия разведданных от западных партнеров. Это подтвердил и Зеленский, написав в Telegram-канале, что предупреждения от союзников Украины не поступало.

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