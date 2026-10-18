Зеленский: США возобновили передачу разведданных Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы NBC «Встреча с прессой» заявил, что США снова делятся разведданными с Киевом.
Зеленский также сообщил, что украинская сторона надеется провести переговоры с США на следующей неделе. По его словам, передача разведданных была временно заблокирована, однако сейчас процесс возобновился.
13 октября бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси заявил изданию Politico, что президент США Дональд Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной. Он отметил, что решение будет принято, если Киев продолжит наносить удары по российским НПЗ.
В тот же день начальник пресс-службы воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Украина не смогла вовремя отреагировать на атаку со стороны России из-за отсутствия разведданных от западных партнеров. Это подтвердил и Зеленский, написав в Telegram-канале, что предупреждения от союзников Украины не поступало.