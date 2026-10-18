Вэнс допустил свое выдвижение на президентских выборах 2028 года

6 августа газета The Washington Post писала, что Трамп в частном порядке заявил спонсорам Республиканской партии, что хочет видеть Вэнса в качестве кандидата на высший государственный пост на президентских выборах 2028 г. 6 июля портал Axios сообщил, что Трамп все больше склоняется к тому, чтобы видеть в Вэнсе преемника. По словам одного из собеседников издания, отношение Трампа к своему заместителю заметно изменилось. Другой источник отметил, что президент больше не рассматривает альтернативные кандидатуры.