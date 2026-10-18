Вэнс допустил свое выдвижение на президентских выборах 2028 года
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что пока не определился с участием в президентской гонке 2028 г., пишет CBS News. На вопрос, есть ли вероятность, что он не будет баллотироваться, Вэнс ответил: «Конечно, вероятность есть».
«Как я отношусь к жизни и большим жизненным решениям – жена вам это подтвердит – я прокрастинатор. Ненавижу об этом думать», – сказал он, добавив, что ему «придется об этом подумать».
Как пишет издание, если Вэнс все же решит участвовать в выборах, он, как считается, станет одним из ранних фаворитов республиканских праймериз и возможным наследником политического движения президента США Дональда Трампа. Сам Трамп называл Вэнса своим «наиболее вероятным» преемником в Республиканской партии и шутил о потенциальном соперничестве между ним и госсекретарем Марко Рубио.
2 октября в интервью телеканалу NBC Вэнс заявил, что его участие в президентских выборах будет зависеть от результатов промежуточных выборовв Конгресс США, которые пройдут в ноябре.
6 августа газета The Washington Post писала, что Трамп в частном порядке заявил спонсорам Республиканской партии, что хочет видеть Вэнса в качестве кандидата на высший государственный пост на президентских выборах 2028 г. 6 июля портал Axios сообщил, что Трамп все больше склоняется к тому, чтобы видеть в Вэнсе преемника. По словам одного из собеседников издания, отношение Трампа к своему заместителю заметно изменилось. Другой источник отметил, что президент больше не рассматривает альтернативные кандидатуры.