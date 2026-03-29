Reuters: Вэнс стал главным претендентом на выдвижение в президенты США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал главным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на следующих выборах. По итогам опроса, проведенного на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Техасе, за Вэнса проголосовали около 53% участников, сообщает Reuters.
Госсекретарь Марко Рубио занял второе место с результатом 35%. Ни один из остальных потенциальных кандидатов не набрал более 2% голосов. Отмечается, что опрос CPAC не является надежным предсказателем итогового выбора республиканцев, однако он отражает настроения внутри консервативного движения и показывает поддержку курса администрации президента США Дональда Трампа.
Несмотря на консолидацию консервативной аудитории вокруг Вэнса и Рубио, разногласия внутри движения MAGA («Сделаем Америку снова великой») продолжают усиливаться на фоне войны США и Израиля против Ирана. Ранее из-за раскола по этим вопросам движение покинула одна из самых ярких его фигур – член конгресса Марджори Тейлор Грин.
Марджори Тейлор Грин 22 ноября 2025 г. объявила об уходе из палаты представителей, сохранив полномочия до 5 января. Причиной стала критика Трампа после того, как она поддержала публикацию «архивов Эпштейна» – материалов по делу финансиста, обвиненного в секс-торговле.
В декабре 2025 г. Грин сообщила о разногласиях Трампа с представителями Республиканской партии, а сам он оторван от избирателей по ряду ключевых вопросов, в том числе по проблеме доступности жилья.