Конгрессвумен Тейлор Грин заявила о проблемах Трампа с республиканцами
У президента США Дональда Трампа возникли разногласия с представителями республиканской партии. Такое заявление сделала подавшая в отставку член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в интервью CNN.
По словам Грин, у Трампа есть «реальные проблемы» внутри партии, а сам он оторван от избирателей по ряду ключевых вопросов, включая доступность жилья. Она охарактеризовала ситуацию как «прорыв плотины» в отношении внутрипартийной поддержки Трампа и выразила сомнение в перспективах республиканцев на промежуточных выборах. Кроме того, Грин заявила, что реакция Трампа на смерть режиссера Роба Райнера была «бестактной».
«Я думаю, что промежуточные выборы будут очень тяжелыми для республиканцев. <…> Пока я не вижу, чтобы республиканцы выиграли промежуточные выборы», – сказала Грин.
22 ноября Грин объявила в соцсети X о решении покинуть пост члена палаты представителей от республиканской партии. Она продолжит исполнять обязанности до 5 января 2026 г. Решение было принято на фоне критики со стороны Трампа из-за поддержки Грин идеи публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле. 13 декабря демократы опубликовали новые материалы из архива Эпштейна с Трампом и экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном.
25 ноября портал Axios сообщил, что республиканцы в палате представителей обсуждают, стоит ли им выдвигаться на следующий срок в конгресс или рассмотреть возможность досрочной отставки. Такие настроения, по данным издания, усилились после резонансного заявления Грин о своем уходе.