Конгрессвумен Тейлор Грин заявила о проблемах Трампа с республиканцами

По словам Грин, у Трампа есть «реальные проблемы» внутри партии, а сам он оторван от избирателей по ряду ключевых вопросов, включая доступность жилья. Она охарактеризовала ситуацию как «прорыв плотины» в отношении внутрипартийной поддержки Трампа и выразила сомнение в перспективах республиканцев на промежуточных выборах. Кроме того, Грин заявила, что реакция Трампа на смерть режиссера Роба Райнера была «бестактной».