Axios: часть республиканцев в конгрессе могут уйти в отставку раньше срока

Такой вопрос возник после резкой отставки члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Некоторые сомневаются, стоит ли и дальше занимать должность, когда работа тонет в порицаниях, угрозах и постоянных проверках в лояльности президенту США Дональду Трампу. Кроме того, законодатели обеих партий уже много лет недовольны тем, что их работа скучна.