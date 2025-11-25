Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Axios: часть республиканцев в конгрессе могут уйти в отставку раньше срока

Ведомости

Республиканцы, члены палаты представителей, обдумывают, хотят ли они избираться на следующий срок в конгресс или стоит уйти в отставку раньше. Об этом пишет портал Axios.

Такой вопрос возник после резкой отставки члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Некоторые сомневаются, стоит ли и дальше занимать должность, когда работа тонет в порицаниях, угрозах и постоянных проверках в лояльности президенту США Дональду Трампу. Кроме того, законодатели обеих партий уже много лет недовольны тем, что их работа скучна.

«Кажется, мы вообще ничего не делаем», – рассказал Тим Берчетт изданию Axios.

Член палаты представителей Дон Бэкон, чей срок закончится в 2027 г., рассказал порталу, что был очень зол после предложенного администрацией Трампа проекта мирного договора. Он «подумывал» уйти в отставку раньше. Другой республиканец заявил, что такая мысль приходит в голову многим его коллегам.

Угрозы в адрес законодателей участились после убийства активиста Чарли Кирка 10 сентября. Члены партии говорят, что ситуация стала более нестабильной.

21 ноября Axios опубликовал план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с России. В плане прописано, что НАТО не будет расширяться на восток и размещать войска на Украине. Крым, Донецкая и Луганская области полностью переходят под контроль России и признаются де-факто.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте