Axios: часть республиканцев в конгрессе могут уйти в отставку раньше срока
Республиканцы, члены палаты представителей, обдумывают, хотят ли они избираться на следующий срок в конгресс или стоит уйти в отставку раньше. Об этом пишет портал Axios.
Такой вопрос возник после резкой отставки члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Некоторые сомневаются, стоит ли и дальше занимать должность, когда работа тонет в порицаниях, угрозах и постоянных проверках в лояльности президенту США Дональду Трампу. Кроме того, законодатели обеих партий уже много лет недовольны тем, что их работа скучна.
«Кажется, мы вообще ничего не делаем», – рассказал Тим Берчетт изданию Axios.
Член палаты представителей Дон Бэкон, чей срок закончится в 2027 г., рассказал порталу, что был очень зол после предложенного администрацией Трампа проекта мирного договора. Он «подумывал» уйти в отставку раньше. Другой республиканец заявил, что такая мысль приходит в голову многим его коллегам.
Угрозы в адрес законодателей участились после убийства активиста Чарли Кирка 10 сентября. Члены партии говорят, что ситуация стала более нестабильной.
21 ноября Axios опубликовал план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с России. В плане прописано, что НАТО не будет расширяться на восток и размещать войска на Украине. Крым, Донецкая и Луганская области полностью переходят под контроль России и признаются де-факто.