Главная / Политика /

Трамп заявил, что режиссера Райнера убила ненависть к нему

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что режиссер Роб Райнер и его супруга, фотограф-продюсер Мишель Сингер Райнер были убиты из-за злости, «которую он вызывал окружающих своей масштабной, непреклонной и неизлечимой формой умственно разрушающего заболевания, известного как синдром помешательства на Трампе». Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social. 

«Говорят, он сводил людей с ума своей яростной одержимостью президентом Дональдом Дж. Трампом, а его очевидная паранойя достигла новых высот по мере того, как администрация Трампа превосходила все цели и ожидания величия, а Золотой век Америки наступал – возможно, как никогда прежде», – написал Трамп.

О смерти Райнеров стало известно 15 декабря. Deadline сообщал, что они скончались от ножевых ранений. Департамент полиции Лос-Анджелеса пока не дает официальных комментариев, но готовит пресс-конференцию. Ситуацию охарактеризовали как «семейный инцидент».

Райнеру было 78 лет, его супруге – 68, у пары трое общих детей. Райнер известен по фильмам «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней».

