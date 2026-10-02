Вэнс связал свое выдвижение в президенты с результатами республиканцев в ноябре

Политик отметил, что это решение будет зависеть от результатов промежуточных выборов, которые пройдут в октябре. По его словам, сейчас он старается не думать о «гипотетических ситуациях», предпочитая поощрять американцев делать выбор в пользу тех кандидатов в конгресс, которых он считает подходящими.