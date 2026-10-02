Вэнс связал свое выдвижение в президенты с результатами республиканцев в ноябре
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что примет участие в следующих президентских выборах в стране. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.
Политик отметил, что это решение будет зависеть от результатов промежуточных выборов, которые пройдут в октябре. По его словам, сейчас он старается не думать о «гипотетических ситуациях», предпочитая поощрять американцев делать выбор в пользу тех кандидатов в конгресс, которых он считает подходящими.
«Принимая такое решение [выдвинуться в президенты], необходимо собирать как можно больше информации и стараться сделать мудрый выбор», – сказал вице-президент.
Вэнс также подчеркнул, что американский сенатор Тед Круз уже сейчас «пытается баллотироваться в президенты». Политик заявил, что для него подобный подход не представляет интереса, поскольку все его внимание приковано к тому, чтобы обеспечить победу республиканцев на промежуточных выборах.
6 августа газета The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил спонсорам республиканской партии, что хочет видеть Вэнса в качестве кандидата на высший государственный пост на президентских выборах 2028 г. Как отмечает издание, это заявление противоречит риторике Трампа за последний год: американский лидер публично подстрекает к борьбе за свое расположение Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.
6 июля портал Axios сообщил, что Трамп все больше склоняется к тому, чтобы видеть в Вэнсе преемника. По словам одного из собеседников издания, отношение Трампа к своему заместителю заметно изменилось. Другой источник отметил, что президент больше не рассматривает альтернативные кандидатуры.