Axios: Трамп все чаще рассматривает Вэнса как своего преемника
Президент США Дональд Трамп все больше склоняется к тому, чтобы видеть в вице-президенте Джей Ди Вэнсе своего политического преемника. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации и окружении главы Белого дома.
По словам одного из собеседников издания, отношение Трампа к своему заместителю заметно изменилось. Другой источник отметил, что президент больше не рассматривает альтернативные кандидатуры. При этом, как утверждает один из источников, вероятность участия государственного секретаря Марко Рубио в будущей президентской кампании теперь выглядит маловероятной, хотя, по его словам, сам Рубио и не планировал выдвигаться.
По данным портала, укреплению позиций Вэнса способствовали несколько факторов. Среди них Axios называет его регулярные появления в средствах массовой информации, недавно опубликованную книгу, а также участие в согласовании меморандума между США и Ираном, которое, по версии издания, стало особенно важным обстоятельством для оценки его работы со стороны Трампа.
30 мая газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Трамп выражал сомнения относительно того, подходит ли Вэнс на роль будущего кандидата от Республиканской партии. По данным издания, Трамп регулярно обсуждал с помощниками и союзниками перспективы Вэнса и Рубио, интересуясь их потенциалом в качестве претендентов на высший государственный пост. Газета утверждала, что президент неоднократно задавался вопросом, способен ли Вэнс самостоятельно добиться победы на выборах федерального уровня. Согласно публикации, в частных беседах Трамп нередко сравнивал политические достижения Вэнса со своими собственными и напоминал, что нынешний вице-президент не выигрывал крупных избирательных кампаний без его поддержки. Также президент якобы обращал внимание на отдельные эпизоды, которые, по его мнению, не соответствовали статусу политика национального масштаба.
The New York Times также отмечала, что многие союзники Трампа считали Вэнса наиболее вероятным наследником его политического движения. Сам вице-президент оставался одним из фаворитов в потенциальной борьбе за выдвижение от республиканцев на выборах 2028 г.
23 мая Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что Вэнс может отказаться от участия в президентской гонке 2028 г.