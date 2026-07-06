Axios: Трамп все чаще рассматривает Вэнса как своего преемника

30 мая газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Трамп выражал сомнения относительно того, подходит ли Вэнс на роль будущего кандидата от Республиканской партии. По данным издания, Трамп регулярно обсуждал с помощниками и союзниками перспективы Вэнса и Рубио, интересуясь их потенциалом в качестве претендентов на высший государственный пост. Газета утверждала, что президент неоднократно задавался вопросом, способен ли Вэнс самостоятельно добиться победы на выборах федерального уровня. Согласно публикации, в частных беседах Трамп нередко сравнивал политические достижения Вэнса со своими собственными и напоминал, что нынешний вице-президент не выигрывал крупных избирательных кампаний без его поддержки. Также президент якобы обращал внимание на отдельные эпизоды, которые, по его мнению, не соответствовали статусу политика национального масштаба.