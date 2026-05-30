NYT: Трамп не определился с преемником и сомневается в перспективах Вэнса
Президент США Дональд Трамп выражает сомнения относительно того, подходит ли вице-президент Джей Ди Вэнс на роль будущего кандидата от Республиканской партии. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп регулярно обсуждает с помощниками и союзниками перспективы Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, интересуясь их потенциалом в качестве претендентов на высший государственный пост. Газета утверждает, что президент неоднократно задавался вопросом, способен ли Вэнс самостоятельно добиться победы на выборах национального уровня.
Согласно публикации, в частных беседах Трамп нередко сравнивает политические достижения Вэнса со своими собственными и напоминает, что нынешний вице-президент не выигрывал крупных избирательных кампаний без его поддержки. Также президент якобы обращает внимание на отдельные эпизоды, которые, по его мнению, не соответствуют статусу политика национального масштаба.
The New York Times отмечает, что многие союзники Трампа по-прежнему считают Вэнса наиболее вероятным наследником его политического движения. Сам вице-президент остается одним из фаворитов в потенциальной борьбе за выдвижение от республиканцев на выборах 2028 г.
23 мая Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что Вэнс может отказаться от участия в президентской гонке 2028 г. Издание утверждает, что после отставки директора национальной разведки Тулси Габбард Вэнс оказался «в еще большей изоляции» в администрации Дональда Трампа. Собеседники газеты также отмечают, что влияние госсекретаря Марко Рубио на внешнеполитические решения при Трампе выросло, и некоторые называют именно его будущим преемником.