NYT: Трамп не определился с преемником и сомневается в перспективах Вэнса

23 мая Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что Вэнс может отказаться от участия в президентской гонке 2028 г. Издание утверждает, что после отставки директора национальной разведки Тулси Габбард Вэнс оказался «в еще большей изоляции» в администрации Дональда Трампа. Собеседники газеты также отмечают, что влияние госсекретаря Марко Рубио на внешнеполитические решения при Трампе выросло, и некоторые называют именно его будущим преемником.