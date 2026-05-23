Политика

Daily Mail: Вэнс оказался в изоляции и откажется от участия в выборах

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может отказаться от участия в президентской гонке 2028 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что после отставки директора национальной разведки Тулси Габбард Вэнс оказался «в еще большей изоляции» в администрации Дональда Трампа. Собеседники газеты также отмечают, что влияние госсекретаря Марко Рубио на внешнеполитические решения при Трампе выросло, и некоторые называют именно его будущим преемником.

22 мая Габбард заявила об уходе в отставку по семейным причинам. Исполнять обязанности директора нацразведки будет первый заместитель Габбард – Аарон Лукас.

12 мая Трамп отмечал, что вице-президент Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы стать «командой мечты» на президентских выборах 2028 г. Политик тогда подчеркнул, что его слова не следует воспринимать как официальную поддержку обоих. «Кажется, это звучит как кандидат в президенты и кандидат в вице-президенты», – заключил Трамп.

