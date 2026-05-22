Глава нацразведки США Тулси Габбард подала в отставку

Глава нацразведки США Тулси Габбард подала в отставкуЕе последним рабочим днем станет 30 июня
Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила об уходе в отставку по семейным причинам. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на ее заявление.
В документе Габбард пояснила, что вынуждена покинуть пост с 30 июня 2026 г. из‑за тяжелого заболевания мужа. У Авраама Уильямса недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей.
Исполнять обязанности директора нацразведки будет первый заместитель Габбард – Аарон Лукас.
В 2004–2005 гг. Габбард проходила службу в Ираке, позже она получила офицерское звание, а в 2021 г. была повышена до подполковника.
В 2012 г. Габбард была избрана в палату представителей штата Гавайи. В 2019–2020 гг. она баллотировалась на президентских праймериз демократической партии. Позже в 2022 г. перешла в республиканскую партию, в 2024 г. президент Дональд Трамп назначил ее директором национальной разведки США.
Весной 2026 г. газета The Guardian сообщила о рассмотрении Трампом возможности уволить Габбард. По информации источников газеты, президент США был недоволен ее позицией в отношении иранской операции.
Слухи о недовольстве Габбард появились еще в июне 2025 г., после первых ударов по Ирану в ходе 12-дневной ирано-израильской войны. Тогда многие американские СМИ писали, что глава нацразведки на самом деле не поддерживает решение о начале ударов.