Трамп назвал Вэнса и Рубио своими возможными преемниками на следующих выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы стать «командой мечты» на президентских выборах 2028 г. Об этом сообщает The Hill.
Во время ужина в Розовом саду Белого дома с представителями правоохранительных органов по случаю Недели национальной полиции Трамп обратился к аудитории с вопросом о популярности Вэнса и Рубио.
«Кому нравится Джей Ди Вэнс? Кому нравится Марко Рубио? Отлично. Звучит как хороший выбор», – сказал американский лидер.
При этом Трамп подчеркнул, что его слова не следует воспринимать как официальную поддержку обоих политиков.
«Но знаете… Мне кажется, это звучит как кандидат в президенты и кандидат в вице-президенты», – добавил он.
Президент США не уточнил, кого именно видит кандидатом в президенты, а кого – кандидатом в вице-президенты. Рубио уже участвовал в президентской гонке 2016 г., однако снял свою кандидатуру после поражения от Трампа на республиканских праймериз. После этого он вернулся к работе в сенате, а позднее вошел во вторую администрацию Трампа. Вэнс до назначения вице-президентом также был сенатором.
Республиканской партии предстоит определить нового кандидата на выборах 2028 г., поскольку, согласно конституции США, Трамп не сможет баллотироваться на третий срок. Трамп вступил в должность 47-го президента США 20 января 2025 г.
Согласно опросу CNN, опубликованному 16 января, 58% американцев считают первый год второго президентского срока Трампа провальным. Респонденты указывали, что президент уделяет недостаточно внимания экономическим проблемам страны и расставляет неверные приоритеты.