CNN: граждане США считают провальным первый год Трампа на посту президента
Большинство опрошенных граждан США – 58% – считают, что первый год президента страны Дональда Трампа на посту в ходе второго срока был провальным. Они считают, что американский лидер ставит неправильные приоритеты, а также делает слишком мало для решения проблем экономики страны. Об этом свидетельствуют данные опроса CNN.
На вопрос о том, какая проблема сейчас является главной для США, респонденты почти в два раза чаще, чем на любую другую тему, отвечали – экономика. Опрос также показывает, что Трамп изо всех сил пытается доказать, что решает эту проблему. Кроме того, опрос выявил широкую обеспокоенность по поводу использования американским лидером президентских полномочий и его попыток оставить свой отпечаток в культуре страны.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что 55% респондентов считают, что политика Трампа ухудшила экономические условия в стране, и только 32% заявили, что они улучшились. 64% опрошенных американцев считают, что он зашел недостаточно далеко в попытках снизить цены на товары повседневного спроса.
Кроме того, большая часть опрошенного населения США сомневается в том, что Трамп ставит их интересы на первое место. Только 36% говорят, что у него правильные приоритеты. В начале его второго президентского срока этот показатель составлял 45%. CNN назвал нынешний уровень худшим за всю политическую карьеру республиканца.
37% опрошенных считают, что Трамп ставит интересы страны выше собственной выгоды, а 32% говорят, что он понимает проблемы, с которыми сталкиваются обычные американцы в повседневной жизни.
Общий рейтинг одобрения работы Трампа сейчас составляет 39%, пишет телеканал. При этом общественное мнение почти по всем аспектам его президентства остается негативным. Рейтинг Трампа, который в феврале 2025 г. составлял около 48%, снизился в течение первых 100 дней его второго срока и с тех пор остается на уровне 40–30%.
Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го американского президента 20 января 2025 г.
В декабре рейтинг одобрения президента США приблизился к минимальным значениям за весь период его пребывания у власти. Из опроса Reuters следовало, снижение популярности связано в том числе с разочарованием среди республиканских избирателей его экономической политикой.