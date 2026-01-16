CNN: граждане США считают провальным первый год Трампа на посту президента

На вопрос о том, какая проблема сейчас является главной для США, респонденты почти в два раза чаще, чем на любую другую тему, отвечали – экономика. Опрос также показывает, что Трамп изо всех сил пытается доказать, что решает эту проблему. Кроме того, опрос выявил широкую обеспокоенность по поводу использования американским лидером президентских полномочий и его попыток оставить свой отпечаток в культуре страны.