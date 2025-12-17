Газета
Рейтинг одобрения Трампа упал на фоне разочарования республиканских избирателей

Ведомости

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа в последние дни приблизился к минимальным значениям за весь период его пребывания у власти. Как следует из нового опроса Reuters, снижение популярности связано в том числе с разочарованием среди республиканских избирателей его экономической политикой.

Согласно результатам трехдневного опроса, завершившегося 14 декабря, работу Трампа на посту президента одобряют 39% взрослых американцев. В начале декабря этот показатель составлял 41%, а в середине ноября – 38%, что стало самым низким уровнем поддержки в текущем году.

Трамп вернулся в Белый дом в январе с рейтингом одобрения 47%. С того момента его популярность заметно снизилась, особенно в вопросах экономики. По данным издания, недавний шатдаун правительства осложнил сбор экономических данных. При этом, мнению ряда экономистов, работодатели начали сокращать найм персонала из-за последствий после введенных администрацией Трампа импортных пошлин.

Действия президента в сфере экономики одобряют лишь 33% опрошенных, что является самым низким показателем по этому направлению за год, сказано в публикации.

В тот же день о разногласиях внутри республиканской партии заявила подавшая в отставку член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она назвала ситуацию «прорывом плотины» в отношении внутрипартийной поддержки Трампа и выразила сомнения в перспективах республиканцев на предстоящих промежуточных выборах.

