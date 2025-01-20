Трамп официально вступил в должность 47-го президента США

Трамп официально вступил в должность 47-го президента СШАДесятки тысяч американцев стояли в очереди по несколько часов, чтобы попасть на стадион, где ведется трансляция
Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го американского президента. На инаугурации также присутствуют несколько иностранных лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. На церемонии также присутствовал и заместитель председателя КНР Хань Чжэн, представляющий председателя Си Цзиньпина, которого Трамп пригласил лично. Согласно архивам госдепартамента, начиная с 1874 г. ни один иностранный лидер ранее не посещал церемонию передачи власти, передает корреспондент «Ведомостей».
Некоторые из самых влиятельных руководителей технологических компаний мира присутствуют на церемонии. Помимо Илона Маска, основателя Tesla и советника Трампа, среди присутствующих – генеральный директор Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос, генеральный директор Apple Тим Кук и генеральный директор Google Сундар Пичаи.
Как прошла церемония
Церемония инаугурации прошла в закрытом помещении из-за низкой температуры в столице страны. Трамп принял присягу в ротонде Капитолия, а привел его к присяге главный судья Верховного суда Джон Робертс.
10 из последних 11 церемоний приведения к присяге проходили на Западной лестнице Капитолия. Однако, как и в случае с Рональдом Рейганом во время его второй инаугурации в 1985 г., инаугурация Трампа была перенесена в закрытое помещение в здании Капитолия из-за холодной погоды.
Сегодняшняя церемония для Трампа вторая, он занимал пост главы государства с 2017 по 2021 г. А в США инаугурация была проведена в 60-й раз.
Трамп положил руку на две Библии во время инаугурации. Он использовал свою Библию, подаренную ему матерью в 1955 г. по случаю окончания начальной школы воскресной церкви в Первой пресвитерианской церкви в Ямайке, согласно данным инаугурационного комитета.
Также он использовал Библию Линкольна, которая впервые использовалась в 1861 г. для присяги 16-го президента США. С тех пор она использовалась всего три раза: президентом Бараком Обамой на каждой из его инаугураций и Трампом на своей первой инаугурации в 2017 г., сообщала ранее его команда.
Около 800 человек находятся в ротонде Капитолия на инаугурации, еще 1300 человек – в Зале эмансипации и 500 человек – в театре в центре для посетителей Капитолия, согласно данным совместного комитета конгресса по церемониям инаугурации. Таким образом, в Капитолии присутствуют около 2600 человек.
Ранее присягу принял новый вице-президент Джей Ди Вэнс. В современных инаугурациях вице-президенты присягают незадолго до президента и на той же платформе.
Каждый президент, начиная с Джорджа Вашингтона в 1789 г., произносил инаугурационную речь.
Тем временем тысячи американцев смотрят трансляцию мероприятия на крытом стадионе Capital One.
Инаугурационный день
Утром Трамп посетил церковную службу. Современная традиция посещения церковной службы в день инаугурации началась с Франклина Рузвельта в 1933 г. В этом году Трамп посетил утреннюю службу в Епископальной церкви Святого Иоанна недалеко от Белого дома.
Затем у него была частная встреча с семьей уже бывшего лидера Америки Джо Байдена. В этом году Байден и Трамп вместе с их супругами попили чай в Белом доме. Байден подтвердил в понедельник, что оставил письмо в Овальном кабинете для Трампа, но отказался рассказать подробности.
Байден и Трамп приехали в Капитолий в одном лимузине.
Также утром вице-президент Камала Харрис и ее супруг Дуг Эмхофф после богослужения поприветствовали избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и его жену Ушу Вэнс в Белом доме.
После инаугурационной речи Байден и первая леди покинут Капитолий без пышной церемонии. Обычно уходящий президент уезжает из города позже в тот же день. Байдены собираются полететь в Калифорнию в отпуск.
После отъезда Байденов президент Трамп, как ожидается, соберется со своими сотрудниками и членами конгресса в президентском зале рядом с залом сената. Именно там Трамп представит кандидатуры и подпишет свои первые указы как президент.
Трамп заявил, что заглянет на стадион Capital One Arena, где десятки тысяч сторонников смотрят трансляцию инаугурационных мероприятий, после своей присяги. Позже вечером будут проведены инаугурационные балы в рамках празднований.
Обстановка в столице США
Все дороги в центре Вашингтона закрыты для движения. Бетонные блоки выставлены и на многих тротуарах. Улицы патрулируются военными, полицией и нацгвардией.
Рядом со стадионом, где ведется трансляция инаугурации, с самого утра наблюдаются многотысячные очереди желающих попасть внутрь.
Многие заняли очередь в 3:00. К 7:00 очередь уже была длиной в несколько улиц. У большинство пришедших шапки, шарфы, значки, куртки или плакаты с надписями в поддержку Трампа.
После инаугурации у Трампа будет обед с лидерами конгресса и приглашенными гостями. Обычно на нем подают блюда из родных штатов нового президента и вице-президента.