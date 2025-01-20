Трамп официально вступил в должность 47-го президента США

Также он использовал Библию Линкольна, которая впервые использовалась в 1861 г. для присяги 16-го президента США. С тех пор она использовалась всего три раза: президентом Бараком Обамой на каждой из его инаугураций и Трампом на своей первой инаугурации в 2017 г., сообщала ранее его команда.