Недовольство Трампом достигло максимума в Америке
Доля американцев, не одобряющих работу президента США Дональда Трампа, достигла 62%, что стало максимумом за оба срока его президентства. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на совместный опрос с ABC News и исследовательской компанией Ipsos.
Общий рейтинг одобрения Трампа составляет 37%. При этом его действия в отношении Ирана не одобряют 66% респондентов, поддерживают – 33%. После начала войны с Ираном ухудшились и оценки экономической политики: одобрение действий президента по экономике снизилось до 34%, по инфляции – до 27%, а по стоимости жизни – до 23%.
Издание отмечает, что ухудшение рейтингов происходит за шесть месяцев до промежуточных выборов в конгресс. Среди зарегистрированных избирателей демократы опережают республиканцев на 5 п. п. в вопросе предпочтений на выборах в палату представителей. Среди тех, кто точно намерен голосовать, преимущество демократов достигает 9 п. п.
Опрос также показал более высокую мобилизацию демократов: 73% из них считают предстоящие выборы важнее предыдущих промежуточных, тогда как среди республиканцев так ответили 52%. Среди сторонников MAGA 77% уверены, что пойдут голосовать, среди остальных республиканцев – 59%.
WP указывает, что демократы улучшили позиции по доверию к управлению экономикой и инфляцией: по этим вопросам общественное мнение сейчас практически разделилось поровну. Республиканцы сохраняют преимущество по теме преступности, а демократы – по здравоохранению, образованию и стоимости жизни.
Кроме того, 59% респондентов считают, что Трампу не хватает «умственной остроты» для должности, а 55% – что он недостаточно здоров физически для эффективного исполнения обязанностей. Еще 71% назвали его нечестным и не заслуживающим доверия.
3 мая The Wall Street Journal писала, что Трамп столкнулся с серьезными последствиями начатой им войны против Ирана: конфликт оказался дорогостоящим, непопулярным в обществе и лишенным четкой стратегии завершения. Спустя два месяца после начала боевых действий прогнозы главы Белого дома о краткосрочном характере противостояния с минимальными экономическими последствиями не оправдались.