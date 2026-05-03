RASP135,25-0,73%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%RGBITR783,15+0,32%
Главная / Политика /

Трамп столкнулся с последствиями непопулярной и дорогостоящей войны против Ирана

По прогнозу WSJ, это может привести к ослаблению позиций Республиканской партии на выборах
Ведомости

Президент США Дональд Трамп столкнулся с серьезными последствиями начатой им войны против Ирана: конфликт оказался дорогостоящим, непопулярным в обществе и лишенным четкой стратегии завершения. Спустя два месяца после начала боевых действий прогнозы главы Белого дома о краткосрочном характере противостояния с минимальными экономическими последствиями не оправдались, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственный анализ.

По данным Пентагона, расходы на ведение войны уже достигли $25 млрд – это сопоставимо с затратами на расширение субсидий в рамках программы медстрахования Obamacare, из-за которых в прошлом году произошел длительный шатдаун. При этом энергетический рынок находится в состоянии турбулентности: закрытие Ормузского пролива, вероятно, сохранится в течение нескольких недель, что чревато длительным периодом высоких цен на энергоносители. Министр энергетики Крис Райт в прошлом месяце признал, что цены на топливо могут оставаться повышенными до конца года.

Как следствие – внутриполитическая обстановка для Трампа ухудшается. Несмотря на истечение 60-дневного срока, предусмотренного законом для запроса разрешения конгресса на продолжение войны (он истек в пятницу), президент не обратился за таким одобрением. Администрация аргументирует это тем, что перемирие «остановило отсчет времени».

США пересматривают план размещения ракет Tomahawk в Германии

Политика / Международные новости

Как отмечает газета, даже некоторые республиканцы оспаривают логику приостановки отсчета, особенно на фоне растущей обеспокоенности стоимостью конфликта – всего за полгода до промежуточных выборов, на которых Республиканская партия, по прогнозам, может утратить позиции. По данным опросов, большинство американцев не поддерживают войну в Иране. Республиканский стратег и бывший сотрудник госдепартамента Мэттью Бартлетт отметил: «На этой неделе политические, экономические и даже дипломатические аспекты продолжили ухудшаться».

Ситуация осложняет предстоящую поездку Трампа в Китай, запланированную через две недели, продолжает WSJ. Председатель КНР Си Цзиньпин требует от США открыть водный путь, через который Китай импортирует около трети нефти и газа. Кроме того, конфликт углубил разногласия Трампа с союзниками. После того как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп «унижен» из-за войны с Ираном, президент США резко раскритиковал лидера ФРГ, а администрация объявила о выводе тысяч американских военнослужащих из Германии. Трамп также допустил возможность аналогичных мер в отношении Италии и Испании, дистанцировавшихся от конфликта.

Военные и дипломатические аспекты ситуации остаются напряженными. США и Израиль начали кампанию против Ирана 28 февраля, нанося удары по военным объектам и ликвидировав ряд высокопоставленных иранских лидеров, включая верховного лидера. Тем не менее правительство Ирана сохраняет устойчивость и способно наносить ущерб США. Вашингтон поддерживает блокаду иранского судоходства, а Тегеран отказывается выполнять требования о передаче обогащенного урана, сохраняя свою блокаду Ормузского пролива. В пятницу Трамп назвал действия ВМС США в отношении одного из иранских грузовых судов «пиратскими», а в субботу иранский генерал, согласно сообщению агентства Fars, допустил возможность новой конфронтации между странами. Президент США также не исключил возобновления военных ударов, хотя и не раскрыл деталей.

