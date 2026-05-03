Трамп столкнулся с последствиями непопулярной и дорогостоящей войны против Ирана

Трамп столкнулся с последствиями непопулярной и дорогостоящей войны против ИранаПо прогнозу WSJ, это может привести к ослаблению позиций Республиканской партии на выборах
Президент США Дональд Трамп столкнулся с серьезными последствиями начатой им войны против Ирана: конфликт оказался дорогостоящим, непопулярным в обществе и лишенным четкой стратегии завершения. Спустя два месяца после начала боевых действий прогнозы главы Белого дома о краткосрочном характере противостояния с минимальными экономическими последствиями не оправдались, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственный анализ.
По данным Пентагона, расходы на ведение войны уже достигли $25 млрд – это сопоставимо с затратами на расширение субсидий в рамках программы медстрахования Obamacare, из-за которых в прошлом году произошел длительный шатдаун. При этом энергетический рынок находится в состоянии турбулентности: закрытие Ормузского пролива, вероятно, сохранится в течение нескольких недель, что чревато длительным периодом высоких цен на энергоносители. Министр энергетики Крис Райт в прошлом месяце признал, что цены на топливо могут оставаться повышенными до конца года.
Как следствие – внутриполитическая обстановка для Трампа ухудшается. Несмотря на истечение 60-дневного срока, предусмотренного законом для запроса разрешения конгресса на продолжение войны (он истек в пятницу), президент не обратился за таким одобрением. Администрация аргументирует это тем, что перемирие «остановило отсчет времени».
Как отмечает газета, даже некоторые республиканцы оспаривают логику приостановки отсчета, особенно на фоне растущей обеспокоенности стоимостью конфликта – всего за полгода до промежуточных выборов, на которых Республиканская партия, по прогнозам, может утратить позиции. По данным опросов, большинство американцев не поддерживают войну в Иране. Республиканский стратег и бывший сотрудник госдепартамента Мэттью Бартлетт отметил: «На этой неделе политические, экономические и даже дипломатические аспекты продолжили ухудшаться».
Ситуация осложняет предстоящую поездку Трампа в Китай, запланированную через две недели, продолжает WSJ. Председатель КНР Си Цзиньпин требует от США открыть водный путь, через который Китай импортирует около трети нефти и газа. Кроме того, конфликт углубил разногласия Трампа с союзниками. После того как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп «унижен» из-за войны с Ираном, президент США резко раскритиковал лидера ФРГ, а администрация объявила о выводе тысяч американских военнослужащих из Германии. Трамп также допустил возможность аналогичных мер в отношении Италии и Испании, дистанцировавшихся от конфликта.
Военные и дипломатические аспекты ситуации остаются напряженными. США и Израиль начали кампанию против Ирана 28 февраля, нанося удары по военным объектам и ликвидировав ряд высокопоставленных иранских лидеров, включая верховного лидера. Тем не менее правительство Ирана сохраняет устойчивость и способно наносить ущерб США. Вашингтон поддерживает блокаду иранского судоходства, а Тегеран отказывается выполнять требования о передаче обогащенного урана, сохраняя свою блокаду Ормузского пролива. В пятницу Трамп назвал действия ВМС США в отношении одного из иранских грузовых судов «пиратскими», а в субботу иранский генерал, согласно сообщению агентства Fars, допустил возможность новой конфронтации между странами. Президент США также не исключил возобновления военных ударов, хотя и не раскрыл деталей.