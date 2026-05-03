Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS220,2+0,2%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,95+0,22%RGBITR783,25+0,33%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США пересматривают план размещения ракет Tomahawk в Германии

Причиной стал конфликт Трампа и канцлера ФРГ
Ася Султанова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Пентагон отменяет решение предыдущей администрации Джо Байдена о развертывании в Германии батальона с ракетами большой дальности, включая крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Министр обороны США Пит Хегсет приказал вывести из ФРГ около 5000 военнослужащих в течение ближайших 6–12 месяцев. Президент США Дональд Трамп дал понять, что сокращения могут быть гораздо масштабнее: «Мы собираемся урезать значительно больше, чем 5000», – заявил он журналистам.

Эксперты отмечают, что присутствие американских войск еще можно компенсировать, но потеря ударных систем большой дальности создает серьезную брешь в обороноспособности Европы.

Bloomberg: слова Мерца об «унижении» США могут усугубить раскол в НАТО

Политика / Международные новости

Причиной стал конфликт Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Мерц усомнился в стратегии США и назвал действия американцев «бесстратегичными». Трамп, в свою очередь, раскритиковал Мерца, заявив, что ему следует сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине и уделить больше внимания миграции и энергетике в самой Германии. После этого Трамп пригрозил повысить пошлины на европейские автомобили до 25% и пересмотреть присутствие войск в Италии и Испании.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что Германия не удивлена решением США вывести 5000 американских военнослужащих из страны и что европейцам нужно больше полагаться на себя в обеспечении собственной безопасности.

The New York Times со ссылкой на анонимных сотрудников оборонного ведомства писала, что в Пентагоне хотят, чтобы решение о выводе 5000 военнослужащих из Германии рассматривалось именно как наказание для европейской страны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её