США пересматривают план размещения ракет Tomahawk в Германии

Причиной стал конфликт Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Мерц усомнился в стратегии США и назвал действия американцев «бесстратегичными». Трамп, в свою очередь, раскритиковал Мерца, заявив, что ему следует сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине и уделить больше внимания миграции и энергетике в самой Германии. После этого Трамп пригрозил повысить пошлины на европейские автомобили до 25% и пересмотреть присутствие войск в Италии и Испании.