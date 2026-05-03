США пересматривают план размещения ракет Tomahawk в Германии

США пересматривают план размещения ракет Tomahawk в ГерманииПричиной стал конфликт Трампа и канцлера ФРГ
Пентагон отменяет решение предыдущей администрации Джо Байдена о развертывании в Германии батальона с ракетами большой дальности, включая крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Министр обороны США Пит Хегсет приказал вывести из ФРГ около 5000 военнослужащих в течение ближайших 6–12 месяцев. Президент США Дональд Трамп дал понять, что сокращения могут быть гораздо масштабнее: «Мы собираемся урезать значительно больше, чем 5000», – заявил он журналистам.
Эксперты отмечают, что присутствие американских войск еще можно компенсировать, но потеря ударных систем большой дальности создает серьезную брешь в обороноспособности Европы.
Причиной стал конфликт Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Мерц усомнился в стратегии США и назвал действия американцев «бесстратегичными». Трамп, в свою очередь, раскритиковал Мерца, заявив, что ему следует сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине и уделить больше внимания миграции и энергетике в самой Германии. После этого Трамп пригрозил повысить пошлины на европейские автомобили до 25% и пересмотреть присутствие войск в Италии и Испании.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что Германия не удивлена решением США вывести 5000 американских военнослужащих из страны и что европейцам нужно больше полагаться на себя в обеспечении собственной безопасности.
The New York Times со ссылкой на анонимных сотрудников оборонного ведомства писала, что в Пентагоне хотят, чтобы решение о выводе 5000 военнослужащих из Германии рассматривалось именно как наказание для европейской страны.