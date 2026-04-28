Bloomberg: слова Мерца об «унижении» США могут усугубить раскол в НАТО
Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «унижении» Вашингтона со стороны Ирана могут усугубить отношения внутри НАТО. Об этом сообщил Bloomberg.
«Попытки завоевать расположение сменились более трезвым взглядом на американского президента, который неоднократно ставил под сомнение роль НАТО, поддерживал европейские крайне правые силы и угрожал захватить Гренландию, территорию Дании», – говорится в материале.
Bloomberg отметил, что высказывание указывает на переоценку отношений с президентом США Дональдом Трампом рядом европейских лидеров.
26 апреля Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп подвергается «унижению» со стороны Ирана на переговорах. Тегеран вынуждает Вашингтон отправлять переговорщиков в Пакистан и возвращаться оттуда без результатов.
Мерц указал, что администрация Трампа не консультировалась с лидерами Германии и Европы до начала американо-израильской атаки на Иран 28 февраля, при этом он выразил свой скептицизм по поводу операции непосредственно Трампу.
«Если бы я знал, что это продлится пять или шесть недель и будет только ухудшаться, я бы еще более настойчиво высказал ему свою точку зрения», – добавил он. Мерц считает, что война оказывает прямое влияние на экономические показатели ФРГ и поэтому «должна быть прекращена как можно скорее».