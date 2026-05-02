NYT: США выводят военных из Германии в качестве наказания за позицию по Ирану
В Пентагона хотят, чтобы решение о выводе 5000 военнослужащих из Германии рассматривалось именно как наказание для Германии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимных сотрудников оборонного ведомства.
Причиной вывода контингента стали недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о войне США с Ираном, которые разозлили президента США Дональда Трампа. При этом Пентагон также отменяет план администрации бывшего президента Джо Байдена по размещению в Европе артиллерийской части. Изменения не затронут медицинские учреждения в Германии, в частности Региональный медицинский центр Ландштуль, куда доставляют раненых американских военнослужащих с Ближнего Востока.
Ранее на этой неделе Мерц заявил, что Иран «унизил» Соединенные Штаты, и усомнился в наличии у американского руководства стратегии выхода из конфликта. В ответ Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США изучают возможность сокращения войск в Германии, и раскритиковал Мерца за неэффективность в вопросах урегулирования конфликта на Украине и неспособность исправить положение в собственной стране, особенно в сферах иммиграции и энергетики.
1 мая представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что вывод войск будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев. По его словам, решение принято после тщательного анализа позиций американской армии в Европе и с учетом условий на местах.
Даже после вывода 5000 военнослужащих Германия останется страной со вторым по величине контингентом американских войск в мире – более 30 000 человек, уступая только Японии.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не удивлена решением США вывести 5000 военных из страны, сообщает Reuters. По мнению Писториуса, европейцам нужно активнее полагаться на собственные силы в обеспечении безопасности. Он также отметил, что Германия идет правильным курсом.